Bakioğlu Holding dijital dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

İZMİR / EKONOMİ

Bakioğlu Holding’in dijital rotası kapsamında, 2024 ve 2025 yılları için en büyük hedeflerinin; dijital dönüşümün odağını insanın dönüşümü ve üretken yapay zeka konularına kaydırmak olduğunu vurgulayan Baknet AŞ’nin Genel Müdürü Fatih Güllükaya, bu çerçevede, dijital yetkinliklerin ve kaynakların daha etkin kullanılabilmesi amacıyla çeşitli eğitim programları, webinarlar ve hekatonlar düzenlediklerini ve tüm bu etkinlikler aracılığıyla, grup çalışanlarının dijital becerilerini artırarak iş süreçlerindeki verimliliği artırmayı ve yenilikçiliği güçlendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Dijital dönüşüm çalışmalarında yalnızca şirket içi etkinliklerle sınırlı kalmayan Bakioğlu Holding, sektörün önemli etkinliklerine de aktif olarak katılıyor. İş Zekâsı Yönetimi Süpervizörü Aslı Aydın’ın panelist olarak yer aldığı SAP BTP Innovation Day Etkinliği’nde, dijital dönüşümdeki son yenilikleri keşfetme ve paylaşma fırsatı yakalandı. Etkinlikte, Dijital Rota kapsamında veri yönetimi yaklaşımlarını ve dijital dönüşüm projelerini katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca Dijital Dönüşüm, Değişiklik ve Uyumluluk Yönetimi Takım Lideri Gözde Özçelik, 85. TRAI Meetup Etkinliği’nde, “Endüstri 4.0: Üretimde Yenilikler ve IoT’nin Rolü” başlığı altında dijital dönüşüm deneyimlerini ve projelerini sundu. Bakioğlu Holding olarak RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) yazılım robotlarını kullanarak yaklaşık 60 iş sürecini tamamen dijital asistanlar ve robotlarla yönettiklerini; ayrıca üretim otomasyonu ve enerji verimliliği projelerinde önemli ilerlemeler kaydettiklerini vurguladı.