Plug and Play, Türkiye’deki ekosistemi ile güçlerini birleştirecek

İnovasyon dünyasının nabzını tutacak etkinlik, Plug and Play ekosistemindeki kurumların üst düzey yöneticilerini, girişimciler ve sektör liderleriyle bir araya getiriyor.

Plug and Play, Türkiye ekosistemini buluşturuyor

2021 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Plug and Play, Türkiye ekosistemindeki kurumları küresel iş ortakları ile bir araya getirerek iş geliştirme fırsatlarını hızlandırıyor. Etkinlikte, Plug and Play Türkiye Partnerlerinden Togg, MEXT, iGA İstanbul Airport ve Enerjisa’nın üst düzey yöneticileri inovasyon yolculuklarındaki deneyimlerini paylaşacak. Sürdürülebilirlik, mobilite, veriye dayalı inovasyon ve yapay zekâ gibi kritik konulara odaklanacak etkinlikte, alanında uzman konuşmacılar ve 20’den fazla girişimci deneyimlerini aktarmak için sahneye çıkacak

Küresel havuzda 90 binden fazla girişimci

Plug and Play, 2006 yılında Silikon Vadisi'nde kurulduğundan bu yana, farklı sektörlerden kurumları, girişimleri ve diğer paydaşları bir araya getirerek dünya çapında inovasyon ekosistemleri yaratıyor. Bugün, dünya genelindeki 30’dan fazla sektörde lider konumda olan 90 binden fazla girişimci ile işbirliği yaparak, bu girişimlerin inovatif çözümlerine erişim imkânı sunuyor. Ayni zamanda Türkiye’den çıkan girişimlerin, Plug and Play’in dunya çapındaki inovasyon ağına dahil olarak yurtdışına açılmalarını sağlıyoruz.

Global ve lokal iş birlikleri için eşsiz bir platform

Plug and Play, kurumlar, devletler, üniversiteler ve startupları birbirine bağlayan tek platform olarak, global inovasyon ekosistemine katılmak isteyen lokal girişimcilere fırsatlar sunuyor. Plug and Play Türkiye ve EMEA Bölge Direktörü Lale Can Gözübüyük, “Lokal kurumsal partnerlerimizi global partnerlerimizle bir araya getirerek, iş geliştirme fırsatları yaratıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’den çıkan girişimlerin, Plug andPlay'in dünya çapındaki inovasyon ağımıza dahil olarak yurtdışına açılmalarını sağlıyoruz," dedi.

Gözübüyük,”Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz eşleştirmeler, sadece girişimcilere yatırım yapmaktan öte, kurumlar arasında güçlü işbirlikleri ve inovasyon projeleri oluşturmak adına büyük bir potansiyel taşıyor. 4 Aralık’ta düzenleyeceğimiz Expo 2024’de mevcut işbirliklerinin önemli sonuçlarının Türkiye ekosistemiyle paylaşılacağı ve daha da güçleneceği,yeni fırsatların ortaya çıkacağı önemli bir buluşma olacak” dedi.

Etkinlik detayları

Plug and Play Türkiye Expo 2024, 4 Aralık 2024 tarihinde Şirketin kurucu CEO’su SaeedAmidi ve Plug and Play Türkiye ve EMEA Bölge Direktörü Lale Can Gözübüyük ev sahipliğinde İstanbul, The Seed Emirgan’da düzenlenecek. Etkinlik, global inovasyonun şekillendiği bir buluşma noktası olacak ve katılımcılar, geleceğin teknolojilerini şekillendiren girişimlerle tanışma fırsatı bulacak.