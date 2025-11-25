Pluspay & Nearpay: Türkiye'nin ödeme ekosisteminde stratejik işbirliği

Pluspay & Nearpay ortaklığı sayesinde HORECA (Otel, Restoran, Kafe) sektöründeki işletmelerden, lojistik ve saha operasyonlarındaki ekiplere, ticari ulaşımdaki sürücülerden tüm küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, artık herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymadan akıllı telefonları üzerinden kolayca ödeme alabilecekleri, sınırları kaldıran devrim niteliğinde bir çözüm sunuluyor.

Türkiye’nin en yaygın SoftPOS ekosistemine doğru

Bu stratejik iş birliği, saha operasyonları yürüten ekiplerin ve tüm ölçekteki işletmelerin en önemli operasyonel yüklerinden biri olan fiziksel POS donanımı gerekliliğini kökten sona erdiriyor. MPOC onaylı bu teknoloji sayesinde tek bir mobil uygulama üzerinden güvenli ve anlık tahsilat yapmak, artık iş süreçlerinin doğal bir parçası haline geliyor.

VUK 507 uyumuyla birlikte sektörde yeni dönem başlıyor

Sistemin VUK 507 uyumlu yapısı, SoftPOS’un Türkiye’de çok daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından gönül rahatlığıyla kullanılmasının önünü açıyor. Böylece restoranlar, kuryeler ve sahadaki tüm işletmeler, yasal uyumluluğu garanti altına alınmış, güvenli ve esnek bir ödeme çözümüne kavuşuyor. Yeni Nesil ÖKC kullanımı zorunlu olan şirketler, VUK 507 uyumu kapsamında güvenli mobil ödeme ve elektronik belge yönetimi sistemine dahil olarak, bu sistem kapsamında ödeme kabul eden softpos teknolojisi sayesinde yüksek pos cihazı maliyetlerinden ve pos operasyonlarından kurtuluyorlar.

Mobil cihazlar ödeme terminaline dönüşebiliyor

Pluspay CEO’su Girayhan Koç, işbirliğiyle ilgili “Nearpay ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik işbirliğinin, sadece bir maliyet optimizasyonu değil, aynı zamanda operasyonel mükemmeliyetin başlangıcı olmasını amaçlıyoruz. Sunduğumuz ortak çözüm sayesinde firmalar ek bir cihaz taşımak zorunda kalmadan dakikalar içinde mobil cihazını veya kioskunu bir ödeme terminaline dönüştürebiliyor” dedi.

Türkiye’de yeni bir tahsilat standardı hedefi

Koç, sözlerine şöyle devam etti:

“SoftPOS'u Türkiye'de yeni bir tahsilat standardı haline getirme hedefimizin arkasında güçlü bir uygulama stratejisi yatıyor. Pazarda yaratacağımız inovatifi değişimin etkisini ölçmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına ilk fazdan itibaren iş ortaklığımız adına somut ticari hedefler belirledik. Bu hedefler, çözümümüzün piyasa tarafından ne kadar hızlı benimseneceğinin de önemli bir göstergesi olacaktır.”

Saha ekiplerine büyük kolaylık sağlanıyor

Nearpay Avrupa Başkanı Ece Berkol ise işbirliğiyle ilgili “Türkiye’de özellikle saha ekipleri, kuryeler ve KOBİ’ler için ödeme almak hem maliyetli hem de operasyonel olarak zorlu bir süreçti. Donanım bağımlılığını ortadan kaldıran SoftPOS, tam da bu noktada büyük bir ihtiyaçtan doğdu. Sadece bir cihazla ödeme kabul edebilmek, hem işletmeleri hızlandırıyor hem de onları dijital dönüşümün doğal bir parçası haline getiriyor” şeklinde konuştu.

Nearpay Avrupa Başkanı Ece Berkol

BKM TechPOS Entegrasyonu ile her bankadan taksit imkanı

Berkol, sözlerine şöyle devam etti:

“Nearpay SoftPOS çözümünün BKM TechPOS entegrasyonu sayesinde: tüm bankalardan taksit, kampanya tanımları, dijital slip, tek bir uygulama üzerinden kullanılabiliyor. Bu, hem işletmeler hem de tüketiciler için ödeme deneyimini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Pluspay’in geniş saha ağı ve operasyon gücü ile Nearpay’in MPOC onaylı teknolojisini bir araya getirdiğimizde ortaya çok güçlü bir çözüm çıkıyor. Bu iş birliği, cihaz maliyetini sıfırlayarak binlerce işletmenin ödeme süreçlerini kolaylaştıracak. Amacımız, SoftPOS’u Türkiye’de erişilebilir ve sürdürülebilir bir ödeme standardı haline getirmek.”

Hedef: İlk etapta 500+ üye iş yeri, orta vadede 10.000 terminal

Pluspay ve Nearpay, iş birliğinin ilk fazında 500’den fazla üye işyerine ulaşmayı, orta vadede ise 10.000 SoftPOS terminalini devreye almayı hedefliyor. Sırada restoran yazılımları, kiosk çözümleri ve geniş entegrasyon planları bulunuyor.

Dünya SoftPOS’a geçti, Türkiye de dönüşümde yerini almalı

SoftPOS teknolojisi özellikle son 4 yıldır globalde hızla yaygınlaştı 500 milyar usd yıllık hacmin üzerine çıktı, Nearpay’in MPOC onaylı global deneyimi ile Pluspay’in geniş saha ağı Türkiye’deki işletmelere güçlü bir dijitalleşme avantajı sunuyor. Böylece özellikle KOBİ’ler, saha ekipleri ve lojistik operasyonları için ödeme süreçleri çok daha ekonomik, hızlı ve erişilebilir hale geliyor.