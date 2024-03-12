Pluxee, karbon emisyonunda "net sıfır" hedefine odaklandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çevre ve topluma fayda sunmaya odaklanan çalışmalarıyla sürdürülebilirlik vizyonunu geliştiren Pluxee kendi sektöründe karbon ayak izini azaltma hedeflerini uluslararası boyutta onaylatan ilk şirket oldu.

Yaptığı dijitalleşme çalışmalarıyla aylık ortalama 100 bin kağıt tasarrufuna öncülük eden Pluxee, emisyon azaltma hedefleri kapsamında Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onay alarak 2025'e kadar yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımı taahhüt etti.

Pluxee, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini önlemek amacıyla firmalara sera gazı emisyonlarını azaltma hedefi belirleme alanında yardımcı olan Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nden aldığı onayla birlikte karbon emisyonlarını 2030’a kadar yüzde 65, 2035’e kadar ise yüzde 90 oranında azaltma garantisi verdi.

"Toplumsal yatırım programlarımızı hayata geçirmeye odaklandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pluxee Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Eda Uluca Özcan, Pluxee’nin global taahhütlerine katkıda bulunmak adına paydaşlarına sağladıkları ürün ve deneyimlerini sürdürülebilirlik boyutunda geliştirdiklerini kaydetti.

Özcan, karbon ayak izlerini azaltmaya yönelik çalışmaları ‘Dijital Tohum’ adını verdikleri proje altında birleştirdiklerini aktararak, "Bu projeyle dijital yetkinliklerimizi ve sosyal fayda konusunda tecrübelerimizi birleştirerek toplumsal yatırım programlarımızı hayata geçirmeye odaklandık. Bu kapsamda üye iş yerlerimiz yüzde 99 oranında e-faturaya geçti ve bu sayede fatura için kullanılan aylık 100 bin kağıttan tasarruf edildi. Online Sözleşme Platformu’muz sayesinde de zaman ve operasyonel maliyetlerde de verimlilik sağladık. Böylece müşterilerin yüzde 94’ü siparişlerini dijital olarak verirken, plastik yemek kartı kullanımı azaltılarak sürdürülebilirliğe katkı verdi. ifadelerini kullandı.

Hizmetlerinin merkezine çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal faydayı yerleştirdiklerinin altını çizen Özcan, paydaşlara verilen sözlerin yerine getirilmesinin, Pluxee kültürünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti.

Özcan, bu kültür üzerine inşa edilen değerlerle birlikte, gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakma konusunun kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizerek, "Bu kapsamda 2025 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı taahhüdü ve karbon emisyonlarını büyük ölçüde azaltma hedeflerimiz, çevresel etkimizi minimize etme konusundaki kararlılığımızı pekiştiriyor. Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nin, Pluxee hedeflerine onay vermesi, sadece şirketimiz için değil, aynı zamanda sektörümüz ve genel olarak yaşanabilir bir dünya hedefi için de önemli bir adım. Pluxee olarak bütün paydaşlarımıza sağladığımız ürünlerimizi ve deneyimlerimizi sürdürülebilirlik boyutunda geliştirmek üzere çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.