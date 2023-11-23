Poliport'tan 5,5 milyon dolarlık modernizasyon yatırımı

Polisan Holding grup şirketlerinden Poliport, Kocaeli Körfez bölgesinde modernizasyon ve altyapı yenileme yatırımları ile sıvı yük depolama hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor.

Dökme sıvı depolama hizmeti, kuru yük ve genel kargo tahliye-yükleme hizmetleri ile antrepo hizmetleri sunan Poliport, 5 bin 850 metreküp kapasiteye sahip olan sekizinci tank çiftliğinin yenilenmesi için 5,5 milyon dolarlık yatırım yapacak. Kasımda modernizasyonuna başlanan sekizinci tank çiftliğinin 2024'ün eylül ayında devreye alınması planlanıyor.

Yılda bin 500 gemiye hizmet sunma kapasitesi bulunan Poliport'un sıvı yük tank çiftliğinde, solventler, alkoller, akaryakıt, gaz yağı, baz yağı, hidrokarbonlar, glikoller, metanoller ve etilenler başta olmak üzere 65 farklı kimyasal madde elleçleniyor.

Alüminyum, rulo sac, pik demir, levha sac, big bag'li, paletli, paketli, standart ve standart dışı ürünler elleçleme hizmeti sunan Poliport'un yıllık 5 milyon ton kuru yük elleçleme kapasitesi bulunuyor.

"Karlılığımızı artıracağız"

Yatırıma ilişkin açıklamalarda bulunan Poliport Genel Müdürü Selçuk Denizhan, Poliport'un kullandığı teknoloji ile en genç ve modern liman terminali olduğunu belirterek, dünyanın önde gelen üreticilerine, kesintisiz bir şekilde sundukları hizmetin kalitesini en yüksek seviyede tutmak odağı ile çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.

Denizhan, 50 yılı aşkın tecrübe ve uzmanlıklarına dayanarak, gerçekleştirdikleri stratejik yatırımları ile müşterilerinin ihtiyaçlarına güvenli ve hızlı çözümler sunduklarını aktararak, şunları kaydetti: “Kocaeli bölgesinin lider bağımsız kimyasal depolama terminallerinden biri olarak müşterilerimize tam zamanlı hizmet veriyoruz. Çalışmalarımızı dünyanın en büyük üreticilerine kesintisiz olarak verdiğimiz hizmetin kalitesini en yüksek seviyede korumak ve en son teknolojiyi kullanarak fark yaratma odağı ile yürütüyoruz. Müşterilerimize hızlı, güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunmak amacıyla limanımızda sürekli modernizasyon ve alt yapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Modernizasyonuna başladığımız sekizinci tank çiftliğinin yenilenmesi ile satış gelirlerimizin de artırmayı hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz stratejik yatırımlarımız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunarken, sürdürülebilir karlılığın yanı sıra bölgemizin ve ülke ekonomisinin büyümesine de katkı sunuyoruz.”