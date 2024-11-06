Porland, FHA HoReCa Singapur Fuarı’nda “sürdürülebilir stant” tasarımı ile fark yarattı

Yarım asra yaklaşan tecrübesiyle dünya sofra kültürüne zarafet kazandıran Porland, 22-25 Ekim tarihleri arasında Singapore Expo Center’da düzenlenen FHA HoReCa Singapur Fuarı’nda yer aldı. Fuarda geniş ürün gamına sahip HoReCa koleksiyonlarını sergileyen marka, son kullanıcı için tasarladığı Funky ve Pinky koleksiyonlarını tanıttı. 45 binden fazla sektör profesyonelinin katıldığı fuarda Porland ürünlerine en büyük ilgiyi Singapur, Malezya, Japonya ve Hindistan‘dan katılımcılar gösterdi.

“HoReCa pazarı son teknolojilerle önemli bir dönüşümden geçiyor”

HoReCa pazarının son teknolojilerin benimsenmesiyle önemli bir dönüşümden geçtiğini kaydeden Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Yeme içme ve konaklama sektöründeki yükseliş tablosu HoReCa pazarını doğrudan etkilerken sürdürülebilir ve çevre dostu, minimalist, fonksiyonel ve esnek tasarımlara yönelik giderek artan talepler de sektörün dinamizmini artırıyor. Pazardaki bu gelişim faktörleri bizim de tasarımlarımızda yerini buluyor. Hem estetik hem de işlevsel tasarımlarımızla farklı temalara ve konseptlere uygun ürünler geliştiriyor, bu esneklik sayesinde farklı işletmelere hitap edebiliyoruz.”

“FHA HoReCa Singapur Fuarı’nda güçlü iş bağlantıları kurduk”

FHA HoReCa Singapur Fuarı’nın da küresel pazardaki en son trendleri keşfetme, yeni ürün lansmanlarını takip etme ve en yeni teknolojileri deneyimleme fırsatı sunduğunu ifade eden Pamukçu, fuar aracılığıyla Asya pazarı ve bölgedeki porselen üreticileriyle doğrudan iletişim kurma fırsatı bulduklarını ifade etti. Fuarın güçlü iş bağlantılarını da beraberinde getirdiğine değinen Pamukçu, “Fuar sırasında son kullanıcı olan restoran, kafe ve otellerle dirsek teması kurduk. Fuarcılık sektöründeki 11 önemli paydaşın bir araya gelerek sürdürülebilir stantların kullanılmasını yaygınlaştırmayı amaçladığı Better Stands Programı çerçevesinde standımız, ‘stant tasarımının çevresel etkisini iyileştirmek ve sürdürülebilir standartlara uyum sağlamak’ konusunda sertifika sahibi oldu. Bu da Asyalı distribütörler ve potansiyel hedef kitlemizde büyük ilgi gördü. Gerek kurduğumuz yeni iş bağlantıları gerekse inovatif tasarımlarımızla markamızın gücünü ortaya koyarken uluslararası faaliyetlerimize yeni bir açılım getireceğimiz oldukça başarılı bir fuar yaşadık” açıklamasında bulundu.