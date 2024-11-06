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Huawei Cloud'da üst düzey atama

Huawei Cloud, Ray Rui'yi Türkiye Ülke Müdürü olarak atadığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Huawei Cloud'da üst düzey atama
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Bulut çözümleri ve dijital dönüşüm alanlarında geniş bilgi birikimine sahip olan Ray Rui, Huawei Cloud'un Türkiye'deki projelerini yürütecek. Daha önce Avrupa ve Afrika'da çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Rui, şirketin Türkiye'deki bulut bilişim hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapacak.

Rui bu görevden önce, Huawei Cloud Avrupa'da Pazarlama ve Çözüm Başkan Yardımcısı olarak görev yaparak, şirketin Avrupa'daki pazarlama stratejilerinin ve çözüm satışlarının gelişimine katkıda bulundu. Aynı zamanda dijital dönüşüm alanında kıdemli bir danışman olarak, Avrupa genelindeki dijital stratejilerin oluşturulmasında aktif bir rol oynadı.

2019-2022 arasında Huawei Cloud Afrika İş Birimi Başkanı olarak, Afrika kıtasındaki bulut çözümlerini yönetti ve bölgenin dijitalleşme çabalarına öncülük etti. Bu dönemde, Huawei Cloud'un Afrika pazarındaki varlığını güçlendirmek için önemli projelere imza attı.

Rui'nin Huawei'deki kariyeri, 2015-2019 arasında Güney Afrika BT Pazarlama ve Çözüm Satış Direktörü olarak görev yaptığı dönemde hız kazandı. Bu pozisyonda, Güney Afrika'daki bulut ve BT çözümlerine yönelik geniş kapsamlı bir sorumluluk üstlendi. Daha sonra, Güney Afrika BT Satış Departmanı Başmühendisi olarak görev yaparak bölgedeki IT altyapısının geliştirilmesine katkı sağladı. Kariyerinin ilk yıllarında ise Çin'de Huawei'in ICT ürünleri ve ana ağ çözümleri üzerine çalışarak yazılım mühendisliği ve proje yönetimi alanlarında derinlemesine tecrübe kazandı.

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