Kayseri Büyükşehir’den su taşkınlarını önlemek için yeni yatırımlar

KAYSERİ / EKONOMİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde hem vatandaşları hem de çevre sağlığını gözeterek önemli yatırımlara imza atarak, güçlü altyapı güçlü yarınlar hedefi ile faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Özellikle nüfusun ve yapılaşmanın hızlı arttığı bölgelerde altyapıyı revize eden KASKİ, bu kapsamda Yıldırım Beyazıt ve Uğurevler mahallelerini kapsayan bölgede mevcut kanalizasyon hattına ek olarak toplam uzunluğu 310 metre olan 6,5 milyon TL’lik altyapı yatırımını tamamladı.

Kayseri genelinde sağlıklı ve kaliteli altyapı ağını oluşturabilme adına ihtiyaca uygun projeleri belirleyerek hayata geçirdiklerinin altını çizen Büyükkılıç, günübirlik değil uzun vadeli bir yol haritası çizdiklerini söyledi.

Mevcut altyapıyı daha da güçlü hale getirmek için çalışma yürüttüklerine vurgu yapan Büyükkılıç, “Bilindiği üzere KASKİ’miz tarafından ihalesi gerçekleştirilen ‘Arif Caddesi ve Niyazi Bahçecioğlu Caddesi Bağlantısı Kanalizasyon Hattı İnşaatı’ işi kapsamında bu bölgemizde mevcut hattın kapasitesinin büyütülmesi gündeme gelmişti. Güzergâh üzerinde yer alan tramvay hattından dolayı yatay sondaj metodunun kullanması ile bir yandan projenin teknik açıdan daha sağlıklı ilerlemesi diğer yandan yoğun trafiğin aksamaması sağlandı. İş kapsamında Ø800 HDPE koruge borular ile 200 metre, yatay sondaj metodu ile 1000’lik çelik boru içerisinden 800 PE borular ile de 110 metre imalat çalışması gerçekleştirildi. Toplam 6,5 milyon TL maliyetli proje sayesinde Alpaslan, Erciyesevler ve Mimarsinan mahallelerinde yoğun yağışlarda meydana gelebilecek su taşkınlarını engellemeyi öngörüyoruz” diye konuştu.