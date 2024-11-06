Hepsiburada, HepsiAd ile Efsane Kasım’da iş ortaklarını doğru hedef kitleyle buluşturacak

Hepsiburada, Efsane Kasım boyunca iş ortaklarının satışlarını artırmalarını ve ürünlerini daha geniş kitleyle buluşturmalarını sağlamak için reklam teknolojileri ve çözümleri sunan servisi HepsiAd ile Hepsiburada platformundaki görünürlükleri 10 kata kadar artırıyor.

HepsiAd yeni nesil ve etkili reklam modelleriyle markaların Efsane Kasım döneminde satışlarını artırmalarına destek olurken Kasım ayının ekonomik hareketliliğine ivme kazandırıyor.

“İş ortaklarımızın reklam görüntülenmelerinde 10 kata kadar artış sağlıyoruz”

Efsane Kasım’a özel, iş ortaklarının beklentilerine uygun çözümler geliştirildiğini aktaran HepsiAd Grup Direktörü Onur Gargılı, “Heyecanla beklediğimiz Efsane Kasım başladı. İş ortaklarımıza katkı ve kazanç sağlayacağımız yepyeni uygulamalar geliştirdik. Markaların, belirli kategori ve ürünlere yönelik reklamlarını, HepsiAd ile Contextual Targeting (Kelime Hedefleme) sayesinde en uygun alanlarda gösterebilmelerini sağlıyoruz. Arama butonuna özel yenilikçi video reklam modeliyle, Efsane Kasım döneminde markaları tüketicilerle en verimli şekilde buluşturuyoruz. Yeni teknolojilerimiz sayesinde, bu yıl da iş ortaklarımızın başarılı ve bol satışlı bir Efsane Kasım sezonu geçireceğine inanıyorum” dedi.

Yenilikçi video reklam modeli, markaları arama sonuçlarının en üst sırasına yerleştiriyor

HepsiAd, arama butonuna özel yenilikçi video reklam modeliyle, Efsane Kasım döneminde markaları müşterilerle buluşturuyor. HepsiAd ile reklam videolarına özel anahtar kelimeler tanımlanıyor. Bu sayede müşteriler, arama butonuna ilgili kelimeleri yazdığında açılan ürün listeleme sayfasında markanın videosu en üst sırada gösteriliyor. Bu model, satışlarını artırmak isteyen markalar için yeni bir fırsat sunuyor.

Kişiselleştirilmiş ve Alışveriş Davranışlarına Dayalı Reklam Gösterimi

HepsiAd, Hepsiburada kullanıcılarının alışveriş davranışlarını analiz ederek oluşturduğu kullanıcı segmentleri aracılığıyla da markaların reklamlarının kullanıcıların ilgi alanlarına göre, hedeflemeli olarak göstererek markaların bütün potansiyel müşterilerine ulaşmasına olanak sağlıyor.

Tek tıkla sponsorlu ürün reklamı: “One Click Product”

One Click Product reklam modeli ile tek tıkla sponsorlu ürün reklamı verilebiliyor, bu sayede markalar zamandan kazanırken satışlarını artırıyor. Bu model ile kampanya, teklif, kupon tanımlanmış ürünlere tek tıkla saniyeler içerisinde reklam verilebiliyor. Algoritma, seçilen ürünlere özel ve uygun olan, rekabette öne çıkaracak tıklama başına maliyeti ve bütçeyi belirliyor. Bu ürünü deneyimleyen iş ortakları 30 ve üzeri harcama getiri (ROI) alarak reklam performansından maksimum verimi elde ediyor. Ayrıca ilk kullanımda reklama verilen bütçe kadar reklam bakiyesi anında hediye ediliyor.

Efsane Kasım’a özel çekiliş fırsatları

HepsiAd, Efsane Kasım dönemine özel, 30 Kasım’a kadar HepsiAd sponsorlu ürün ve sponsorlu marka reklam harcamalarında her 3.000 TL’ye bir çekiliş hakkı sunuyor. HepsiAd kullanan Hepsiburada iş ortakları, çekiliş ile Vespa Primavera 125cc, iPhone 16 Pro 512GB ve Segway F2 Scooter gibi ödüllere sahip olma şansına erişiyor.