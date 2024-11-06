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Boğaz’ın kırmızı yalısı rekor fiyata satıldı!

Sosyetenin ünlü çifti Neşet-Şirin Yalçın’ın 2014’te satışa çıkardığı Abdülgaffar Karacadağ Yalısı’nı petrol kralı Ercüment Cafer Bayegan 32 milyon dolara (yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL) satın aldı.

Haber Merkezi
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Boğaz’ın kırmızı yalısı rekor fiyata satıldı!
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Yıllardır sosyetik davetlere ev sahipliği yapan Vaniköy’deki Abdülgaffar Karacadağ Yalısı, 10 yıl önce 42 milyon dolara satışa çıkartılmıştı.

Sosyetenin ünlü isimleri Neşet-Şirin Yalçın çiftine ait yalı uzun süre satılamadı.

İçinde her türlü lüks bulunan 1100 metrekarelik yalı, 10 oda, 5 banyo, fitness odası, sauna, asansör ve 12 araçlık otoparktan oluşuyor. Sabah'ın haberine göre, 2014’te satışa çıkarılan yalı, 10 milyon dolarlık indirimle 32 milyon dolara petrolcü iş insanı Ercüment Cafer Bayegan’ın oldu.

Tapuyu şirketi adına almayan Ercüment Cafer Bayegan’ın yalıda ailesi ile birlikte oturacağı belirtildi.

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