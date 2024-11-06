E-ticaret sitesi faaliyetlerini durdurdu: Binlerce müşteri ve tedarikçi mağdur...

Özellikle her ay düzenlenen yüksek indirim kampanyaları, siteye çok sayıda yeni müşteri çekmişti. Ancak müşteriler, siteye giriş yapamadıkları gibi, çağrı merkezi ve müşteri hizmetlerine de ulaşamadı. Şirketin merkez ofisine gitmeyi deneyen bazı müşteriler ve tedarikçiler ise burada da muhattap bulamadı.

Mağdurlar yalnızca bireysel müşterilerle sınırlı değil; İŞKOM AVM’ye ürün sağlayan çeşitli tedarik firmaları da ödemelerini alamadıklarını belirtiyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, pek çok tedarikçi, şirkete sağladıkları malların bedellerinin ödenmemesi nedeniyle zor durumda kaldıklarını ve borçların tahsili için yasal yollara başvurmak zorunda olduklarını dile getiriyor.

Sitenin faaliyet gösterdiği kısa süre içinde yüzlerce müşteriden büyük miktarlarda ödeme aldığı, kaybolan paranın on milyonlarca lira seviyesinde olduğu iddia ediliyor.