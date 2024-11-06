  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 6 Kasım 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 6 Kasım 2024 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 3.020,36 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.105,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.206,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.346,69 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.341,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 51.022,76 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.735,69 dolar

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Kuzeyde sis ve pus bekleniyor... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Kuzeyde sis ve pus bekleniyor... Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Tokyo Borsası'ndan 70 yıl sonra ilk adım
Tokyo Borsası'ndan 70 yıl sonra ilk adım
Piyasalar ABD'deki başkanlık seçimlerine odaklandı
Piyasalar ABD'deki başkanlık seçimlerine odaklandı
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar ve Euro fiyatlarında son durum ne?
Altında seçim öncesi temkinli seyir

Altın Haberleri

Altında seçim öncesi temkinli seyir
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar ve Euro fiyatlarında son durum ne?

Yatırım Haberleri

Dolar ve Euro fiyatlarında son durum ne?
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım