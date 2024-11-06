Çardak barajında su tutma başladı

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yatırım maliyeti 365 milyon lirayı bulan, 10 bin 630 dekar araziye can suyu olacak ve yıllık 11,5 GWh elektrik üreterek ulusal ekonomiye katma değer yaratacak Çardak barajında düzenlenen törenle su tutma işlemine başladı.

Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, DSİ 13. Bölge Müdürü Özhan Erdanışman ve Antalya milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

Barajların Türkiye’nin sigortası, su kaynaklarının da tarım ve enerji üretimi açısından önemli olduğunu belirten Antalya Valisi Hulusi Şahin, şunları kaydetti:

‘’Bu depolama tesisleri adeta birer sigorta vazifesi görüyor. Kış boyunca suyu tutup, yazın sulama sezonunda tarımın hizmetine sunuyoruz. Bu barajlar yalnızca sulama değil, enerji için de bir pil gibi çalışıyor. Suyu muhafaza edip, ihtiyaç olduğunda elektriğe dönüştürerek hizmet veriyor. Hem yerli kaynak kullanıyoruz hem de ithal edilen gaz ve kömür gibi kaynakların zararlarına maruz kalmıyoruz. Bu tesisleri yapmazsanız şu anda yapmakta olduğumuz tarımı devam ettirme şansımız yok.’’

Su kaynaklarının her damlasının korunması gerektiğini ifade eden Vali Hulusi Şahin, şöyle devam etti:

‘’Su kaynaklarımız sınırlı olduğu için dikkatli kullanılması gerekiyor. Türkiye, sularının büyük bölümünü enerjiye çevirmiş durumda. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapılan barajlar ve GAP Projesi ile Harran ovası yeşillendi. Bu projeler sayesinde Türkiye tarım alanında dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Ancak her şeyin netice itibariyle bir sonu var. O yüzden her bir damla suyun değerini bilelim. Bu açıdan damlama sistemleri çok önemli. Suyumuzu ancak damla damla kullanırsak, geleceğe umutla bakabiliriz.”

Antalya’ya 21 yılda 216 tesis yapıldı

DSİ 13. Bölge Müdürü Erhan Özdanışman da, barajların içme suyu temininden tarımsal sulamaya, hidroelektrik enerji üretiminden taşkın kontrolüne, su ürünleri üretiminden ulaşım ve taşımacılığa kadar geniş bir yelpazede ekonomik, sosyal ve çevresel yararlar sağladığını söyledi.

Barajların kuraklığın hüküm sürdüğü dönemlerde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılanmasına ve üretim faaliyetlerinin kesintiye uğramadan devam ettirdiğini vurgulayan Özdanışman şunları kaydetti:

‘’DSİ olarak son 21 yılda Antalya’ya 43,2 milyar TL yatırım yapılarak 26’sı baraj ve gölet olmak üzere 216 adet tesis kazandırıldı. Son dönemde Antalya tarımı ve ekonomisi için çok önemli olan Manavgat Naras, Gazipaşa Gökçeler, Finike Kapıçay ve Manavgat Çardak Barajlarını hizmete açtık. Yatırım maliyeti 365 milyon TL olan Çardak Barajı, temelden yüksekliği 44,5 m olan silindirle sıkıştırılmış beton dolgu gövde tipinde olup 90 bin metreküp dolgu hacmine sahiptir. Barajımız sulama ve enerji maksatlı olup barajda depolanacak 7,5 milyon metreküp su kapasitede olacak. 10 bin 630 dekar tarım arazisinin sulanması ve 6 MW kurulu güç ile 11,5 GWh/yıl enerji üretilecektir. Sulama ve enerji projesinin de tamamlanması neticesinde, ülke ekonomisine yıllık 252 milyon TL katkı sağlanacak.’’

Konuşmaların ardından Vali Hulusi Şahin ve törene katılanlar butona basarak su tutmak üzere barajın kapaklarını kapattı.