İBB, İSPARK’lara şarj istasyonu kurulumu için ihale açtı

ANKARA (EKONOMİ)

İhaleyi kazanan şirket 128 tanesi AC, 52 tanesi DC olmak üzere 180 istasyon kuracak ve bunları 1 Ocak 2034’e kadar işletecek.

İhalede muhammen bedel brüt kâr payının yüzde 20’si civarında 213.5 milyon lira olarak belirlendi.

İhaleye katılmak isteyen firmalarda,. İstanbul’da en az 60 AC veya DC, Türkiye genelinde ise 100 adet DC soket işletme şartı aranacak.

İhale 21 Kasım Perşembe günü Ümraniye’deki İSPARK’ta yapılacak.