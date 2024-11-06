KCETAŞ, 10 yılda 10.6 milyar TL’lik yatırım yaptı

HİLAL SÖNMEZ- MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

EKONOMİ Gazetesi Kayseri Bölge Temsilciliğine yatırımlarla ilgili bilgiler veren Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin (KCETAŞ) Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci, şirketin 1928 yılından beri Kayseri ve civarındaki elektrik dağıtım bölgesi üzerinde, alt yapı hizmetlerini sürdürmekte olduğunu ve dağıtım alt yapısını sürekli iyileştirdiklerini söyledi. Kilci, Kayseri’nin en aydınlık şehir unvanına sahip olduğunu belirterek, KCETAŞ’ın sadece 2024 yılında yaklaşık 1.5 milyar TL tutarında yatırımı hayata geçirdiğini ifade etti.

Kayseri’nin enerji ihtiyacını karşılamak için tüm paydaşlarıyla uyum içinde çalıştıklarını anlatan Kilci, “Geçtiğimiz yıl, sürekli büyüyen ve genişleyen şebeke yapımızla görev bölgemiz içerisinde kurulu gücümüzü 3 bin 117 MVA’ya, dağıtım sistemi kullanıcı sayımızı ise 847 bin 479’a ulaştırdık. 2023 yılında dağıtıma sunulan enerji 2 bin 567 GWh olup, yapılan şebeke genişleme yatırımlarımız ise 1 milyar TL’ye yaklaştı. Bu bağlamda son 10 yılda dağıtım şebeke yatırımları ve büyüyerek gelişen elektrik dağıtım şebekemizin işletilmesi için toplam 10.6 milyar TL teknolojik yatırım yaptık” dedi.

Kilci, yeni elektrik tesislerin devreye alınma çalışmalarının devam ettiğini de belirterek, “2024 yılında şebeke yatırımları kapsamında 1.5 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Şebeke yatırımları kapsamında 2024 yılında, 489 km yeni havai hat şebekesi, 618 km yeni yeraltı hat şebekesi, 151 km yeni aydınlatma şebekesi tesis edildi. Yine 2024 yılında toplam kurulu gücü 53 bin 57 MVA olan 150 adet ilave trafo tesisi yaparak artan enerji ihtiyacını karşıladık” diye konuştu.

“Yatırımlarımızın yüzde 50’si kırsala”

Büyükşehir ve diğer ilçe belediyeleri tarafından yeni açılan veya yenilenen cadde ve sokaklara, ilgili kuruluşlarla koordineli olarak son teknoloji led armatürlü aydınlatma direkleri taktıklarını belirten Kilci, “Yatırımlarımızın yaklaşık yüzde 50’si kırsal bölgeleri kapsıyor. Kırsalı besleyen enerji nakil hatlarımız yenilendi ve kapasiteleri artırıldı. Ayrıca en az 15 yıllık enerji taleplerindeki artışların karşılanmasına yönelik de çalışmalarda bulunduk” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin elektrik şirketi 1926’da doğdu

Şu anda tüm Kayseri ile Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Tekmen, Eğerci, Ağcaşar, Arpaözü ve Sızır köyleri sınırları içinde kalan 18. görev bölgesinde elektrik dağıtımı yapan KCETAŞ, Bakanlar Kurulu’nun 18 Ağustos 1926 tarihli kararı ile ilk özel imtiyazlı Türk elektrik şirketi olarak faaliyete başladı. Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti konusunda ise Bakanlar Kurulu’nun 24 Haziran 1928 tarihli Kararnamesi ile de şirket kuruluşunu tamamlayarak 50 yıllık imtiyaz hakkı ile hizmete başladı.

KCETAŞ’ın sahip olduğu 50 yıllık imtiyaz süresi sona erdiğinde, 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Yasasının Geçici 6. maddesi gereğince, 1 Kasım 1982 tarihinde şirketin yapmış olduğu tüm tesisler bedelsiz olarak Türkiye Elektrik Kurumuna (TEK) devredildi. TEK dışındaki kuruluşların elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticaretiyle görevlendirilmeleri hakkındaki 4 Aralık 1984 tarih ve 3096 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile de kanunda sözü edilen hizmetleri 50 yılı aşkın bir süre başarı ile yürütmüş olan şirket göreve yeniden talip oldu. KCETAŞ’ın bu talebi uygun bulunarak, 1 Mart 1990 tarihinden itibaren Kayseri ve civarının elektrik işletme hakkı 70 yıllığına fiilen KCETAŞ’a yeniden devredildi.