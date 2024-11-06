ENHANCER Gaziantep İş Dünyası Buluşması gerçekleşti: ‘Gaziantep ülke ekonomisinin kilit şehridir’

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

ENHANCER Projesi, Gaziantep’in de aralarında olduğu 11 ilde toplam 32,5 milyon € proje bütçesiyle faaliyet gösteriyor. 2021 yılından bu yana girişimcileri büyük alıcılar, yatırımcılar ve finansman kanallarıyla bir araya getiren İş Dünyası Buluşmaları gerçekleştiriliyor.

Gaziantep'te, gerçekleşen organizasyona iş dünyası yoğun katılım sağlarken, buluşma birçok sektörü de bir araya getirdi. Karma bir sektör yapısı içeren organizasyonda gıda ve tarım, kağıt, kimya, ambalaj ve paketleme, plastik, ilaç, perakende, tekstil ve makine sektörlerinde faaliyet gösteren 30’u uluslararası toplam 40 alıcı firma, GSO ve GTO desteğiyle satıcı firmalar ile bir araya getirildi.

Paksu: Yerli ve yabancı işbirliklerini desteklemek adına önemli bir etkinlik

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Genel Sekreteri Ahmet Paksu, Gaziantep Buluşması’nın önemine dikkat çektiği konuşmasında yatırım ortamının iyileşmesine katkı sağladıklarını belirterek, “İKA olarak yerli ve yabancı yatırımcılara tek durak ofis hizmeti veriyoruz. Yatırımcılara, yatırım ortamlarına ilişkin bilgi sunuyoruz ve devlet destekleri hakkında bilgi veriyoruz” dedi.

GTO Başkanı Yıldırım: Gaziantep dışından gelenler bilmeli ki, bu kentte çok iş var

Yüz yüze organizasyonların iş dünyasına değer kattığını belirten Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, “Şehir ve bölge ekonomisine destek veren bu organizasyonun memnuniyet verici sonuçlar doğurduğunu biliyoruz. Gaziantep Türkiye ekonomisini kilit şehirlerinden birisidir. Biz, üretim gücümüz ve girişimci ruhumuzla değer üretmeye devam eden bir kentiz. GTO ise iş dünyasının en büyük temsilci grupları arasında. En aktif meslek örgütlerinden olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Doğru ortaklarla hareket ederek değerli çalışmalara imza atıyoruz. Gaziantep dışından gelenler bilmelidir ki bu şehirde çok iş var. Sanayisinde 130 üründe imzası olan kentimiz dış ticaret fazlası veriyor. Gaziantep yatırım yapmak için yüksek potansiyele sahiptir. Gaziantep, girişimcilik kası güçlü bir kent olsa da oyuna yeni girişimciler katılması için desteğe ihtiyaç duyuyor. İş dünyamızın uluslararası firmalarla bir araya getiren bu etkinliğin yeni iş fırsatları yaratacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

GSO Başkanı Ünverdi: Gaziantep ülkenin parlayan yıldızı

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise kentin ülke ekonomisine kattığı değerlerden söz ederek, “10 milyar dolar ihracat yapan bir kent Gaziantep. Kendi alanında 160 ürün üreten bir şehir. Bu toplantı bizim için önemli. Biz 2011 den beri binlerce göçmenle birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Bu anlamda el birliğine ihtiyaç var. İşletmelerimizin dışa dönük yüzünü daha da geliştirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Yüz yüze görüşmelerle alım grupları ve üreticiyi bir araya getiren program, Prof. Dr. Emre Alkın’ın sunumu ve ekonomi değerlendirmeleriyle son buldu.