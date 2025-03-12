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Porsche’de kâr düştü, işten çıkarmalar artıyor

Porsche'nin net karı 2024'te üçte bir oranında azaldı. Şirket, 2.000 kişiyi daha işten çıkaracak.

Haber Merkezi
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Porsche’de kâr düştü, işten çıkarmalar artıyor
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Porsche, net karındaki yüzde 30,4'lük düşüşe rağmen 2024 yılı için temettüsünü bir önceki yıl seviyesinde tutacağını söyledi.

"Sürekli olarak zorlu bir ortam" olduğunu belirten şirket, orta vadeli marj hedefini de yüzde 17-19'dan yüzde 15-17'ye düşürdü.

Lüks otomobil üreticisi, halihazırda açıklanan 1.900 kişiye ek olarak 2.000 kişiyi işten çıkaracağını ve yılın ikinci yarısında sendikalarla daha fazla kesinti için müzakerelere başlayacağını söyledi.

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