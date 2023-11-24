Pozitera Grup’ta üst düzey atama

Pozitera Perakende Geliştirme Hizmetleri, SNG Bilgi Teknolojileri ve Bir Adım Sağlık’ın bünyesinde yer aldığı Pozitera Grup’un Satış ve Perakende Geliştirme Grup Başkanlığı (COO) görevine Serhat Ilgaz getirildi.

Anadolu Üniversitesi İşletme ve Turizm bölümü mezunu olan Ilgaz, yüksek lisansını Maltepe Üniversitesi’nde tamamladı. Kariyerine ilk adımı Koçtaş’ta satış danışmanı olarak atan Ilgaz, Praktiker, Mediamarkt, Huawei ve Vivo gibi şirketlerinde mağaza müdürlüğü, ticari grup müdürlüğü, bölge direktörlüğü ve perakende direktörlüğü gibi önemli görevlerde yer aldı. 20 Kasım 2023 tarihi itibarıyla Pozitera Grup’taki görevine başlayan Serhat Ilgaz, Pozitera Perakende Geliştirme Hizmetleri, SNG Bilgi Teknolojileri ve Bir Adım Sağlık’ın iş geliştirme süreçlerinden sorumlu olacak.