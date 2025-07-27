Prefabrik Yapı A.Ş üretiminin yüzde 80’ini ihraç ediyor

MURAT KÜÇÜK

Prefabrik Yapı A.Ş olarak ihracatı stratejik öncelikli alan şeklinde nitelendirdiklerini vurgulayan Hekim Holding Hazır Yapı Grubu Genel Koordinatörü Mustafa Tolunay, yaklaşık 150 ülkeye ihracat yaparak 6 kıtaya ulaştıklarına dikkat çekti. Ön üretimli yapı sektörünün en güçlü oyuncularından biri olduklarını aktaran Mustafa Tolunay, “Üreterek ve ihracata yaparak Türkiye ekonomisine katkı sağlıyoruz. Toplam üretimimizin yaklaşık yüzde 80’ini dış pazara yönlendiriyoruz. Başlıca ihraç ürünlerimiz arasında ‘Steelin’ markamızla üretimini gerçekleştirdiğimiz hafif çelik yapılar, ön üretimli yapılar, sosyal tesisler, konteyner sistemleri, hafif çelik yapılar ve zırhlı güvenlik kabinleri yer alıyor. Amerika ve Avrupa başta olmak üzere Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Avustralya’nın da dahil olduğu geniş bir coğrafyada projeler üstleniyoruz. Ayrıca insani yardım kuruluşları ve uluslararası müteahhitlik firmaları ile çalışarak özel üretimler de gerçekleştiriyoruz” dedi.

Sektör ihracat ile büyüdü

Stabil olmayan piyasaya rağmen şirket olarak büyümeyi sürdürdüklerini söyleyen Mustafa Tolunay, “Bu dönemde sektörümüz de ihracat odaklı büyüdü. Deprem güvenliği, sürdürülebilirlik ve hızlı kurulum gibi nedenlerden ötürü ön üretimli yapı sistemlerine olan talep arttı. Prefabrik Yapı A.Ş olarak yılın ilk yarısında öngörülerimize uygun bir şekilde hedeflerimizi gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu. Mevcut pazarlardaki derinliği artırdıklarını ifade eden Tolunay, yeni coğrafyalarda da ilk teslimatları yaptıklarını söyledi. Hedeflere de değinen Tolunay, yeni üretim hatlarına yatırım yapacaklarını ve lojistik süreçlerini de dijitalleştireceklerini sözlerine ekledi. Şirket, müşteri deneyimini geliştirecek yazılım altyapılarına ve karbon emisyonunu düşürecek hususlara da önemli yatırımlar yapıyor.

Uzun vadeli hedefler 3 eksende şekillendi

Gelecek yıllara dair hedefleri 3 ana eksende şekillendirdiklerini söyleyen Tolunay, “Üretim kapasitesini artırmak, Ar-Ge yatırımlarını büyütmek ve yeni pazarlara açılmak uzun vadeli hedeflerimizin odağını oluşturuyor. Bütün ülkelerde ürünlerimizin olması hedefini gerçekleştirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, üretim süreçlerinde dijitalleşmeyi artırarak daha düşük maliyetli ve çevreci çözümler geliştirmeyi de hedefliyoruz. İstihdamda ise nitelikli mühendis kadromuzu genişletmeye odaklanacağız” dedi. Sektörün sorunlarını da hatırlatan Tolunay, standartlaşma eksikliği, nitelikli iş gücü eksikliği ile yeşil dönüşümde finansmana ve teknik desteğe erişim zorluğunu önemli 3 sorun olarak sıraladı

Üretim rakamları büyüklüğü ortaya koyuyor

Prefabrik sanayisinin öncüsü Hekim Holding bünyesindeki Prefabrik Yapı A.Ş, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da bulunan, 170 bin metrekarelik entegre üretim tesislerinde prefabrik yapılar, kabin, konteyner sistemleri, hafif çelik yapılar ve yapı profilleri üretiyor. Yılda 2 milyon 520 bin metrekare prefabrik ve hafif çelik yapı üretim kapasitesine sahip olan Prefabrik Yapı A.Ş, 81 bin adet konteyner, 104 bin 400 adet kabin ve 810 bin metrekare de yapısal çelik imal edebiliyor. Şirket bine yakın kişiyi istihdam ediyor.