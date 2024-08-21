Prince Group, ‘Prince Holding’ olarak yeni bir döneme adım atıyor

Grubun sürdürülebilir büyüme stratejileri doğrultusunda stratejik hedeflerine daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmasına olanak tanıyacak bu dönüşümün özellikle inovasyon, teknoloji yatırımları ve iş süreçlerinde esneklik sağlayarak rekabet avantajı yaratması bekleniyor.

Prince Holding, toplumun her alanında fark yaratmayı hedefliyor

Prince Holding, yeni dönemde istihdam, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı projelere odaklanarak yalnızca iş dünyasında değil, toplumun her alanında fark yaratmayı hedefliyor. Çalışan gelişimi ve insan kaynağı yönetimi, holdingin uzun vadeli stratejilerinde önemli bir yer tutarken, bu geçişin küresel çapta rekabet gücünü artıracağı öngörülüyor.

"Faaliyet gösterdiğimiz her sektörde kalıcı değer yaratmayı hedefliyoruz”

Prince Holding Kurucusu İsmail Lepiev, “20 yılı aşkın köklü geçmişimiz ve birikimimizle Prince Group’u yeni bir döneme taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Bu yapılanma sayesinde hem mevcut başarılarımızı pekiştirecek hem de gelecekteki hedeflerimize daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşacağız. Holding yapımızın getirdiği avantajlarla faaliyet gösterdiğimiz her sektörde kalıcı değer yaratmayı hedefliyoruz” dedi.