Profilo AVM’nin yerine konut projesi geliyor

İş GYO, Türkiye’nin en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Profilo AVM’yi portföyüne dahil edilmesinin ardından, Artaş İnşaat ile proje geliştirilmek üzere arsa payı karşılığı hasılat paylaşımı ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladı.

Sözleşmeye göre, Artaş İnşaat, arsa üzerinde tüm giderleri kendisi tarafından karşılanmak ve inşa edilecek bağımsız bölümleri üçüncü kişilere satmak üzere proje geliştirmesi, proje satışları kapsamında elde edilecek gelirler üzerinden İş GYO’ya en az 65 milyon dolar+KDV değerinde hasılat payı ödeyecek.

1998 yılında kapılarını açan ve İstanbul Şişli ilçesi Mecidiyeköy sınırları içerisinde yer alan Profilo AVM, 2410 ada, 246 parselde, 15.963 m2 alana sahip arsa üzerinde yer alan, 60 bağımsız bölümden oluşan “Alışveriş Merkezi” nitelikli taşınmaz ile 9221 ada, 1 parselde, 2.686 metrekare alana sahip.

İş GYO, yeni konut projeleri planlıyor

İş GYO olarak bu yıl da portföylerini büyütmeyi ve yeni projelere imza atmayı hedeflediklerini ifade eden İş GYO Genel Müdürü Hasan K. Bolat. “İstanbul’da Kanyon AVM, İzmir’de Ege Perla AVM’yi portföyümizde bulunuyor. Çınarlı Bahçe, Manzara Adalar ve İnistanbul konut projelerimiz.

Yine bir konut projesi olan Litus İstanbul’un Altunizade’de inşaatı devam ediyor. 2023 yılında Ömerli Kasaba Evleri, Yıldız Posta rezidans projesi ve Tuzla Konut Projesi’nin de hayata geçirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Bolat, “Çevresel ve ekonomik değişkenlerin hızlı bir şekilde yön değiştirdiği bu dönemde şirketlerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından finansal güç, istikrar ve doğru iş birlikleri her zamankinden çok ön plana çıkıyor. Bugüne kadar yapılan iş ortaklıklarımızı da göz önünde bulundurarak; gayrimenkulümüz üzerinde geliştirilmesi öngörülen projeye benzer ölçek ve kalitede konut projesi geliştiren bir firma ile işbirliği yaptık” dedi.