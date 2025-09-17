PwC Türkiye, Bursa’da yeni nesil çalışma ofisiyle hizmet verecek

EKONOMİ (BURSA) - PWC Türkiye 2004 yılında Bursa Buttim Plaza’da başlayan yolculuğunu, bugün şehrin merkezinde yer alan R Plaza’daki yeni adresinde geleceğe taşıyor. PwC Türkiye Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sunmak ve toplumda güven yaratmak vizyonuyla hareket ediyoruz. Bursa’da 2004 yılında başlayan yolculuğumuzda müşterilerimizin dönüşüm süreçlerine destek verdik, karmaşık yapıları rekabet avantajına dönüştürdük. Bugün 149 ülkede 370.000’den fazla kişiden oluşan teknoloji odaklı küresel ağımızın bir parçası olarak Bursa’daki bu yeni ofisimizin hepimize yeni iş birlikleri ve başarılar getireceğine inanıyorum. Yenilenen ofisimizde, müşterilerimizin değişen dünya dinamiklerine uyum sağlamasını kolaylaştıran bir yaklaşımla, teknoloji, sürdürülebilirlik ve insan odaklı çözümlerimizi sunmaya, müşterilerimizi geleceğe sorunsuz bir şekilde hazırlamaya devam edeceğiz.”

Yeni nesil çalışma ortamı

İkisi İstanbul’da olmak üzere Ankara, Bursa, İzmir ve Eskişehir’de toplam altı ofisi ve iki bin kişiye yakın profesyonel kadrosuyla hizmet veren PwC Türkiye’nin Bursa'daki yeni ofisi, ekipler ve iş ortakları için verimliliği artıran, ilham verici bir çalışma ortamı sunarken, özel etkinlik alanlarıyla da keyifli organizasyonlara ev sahipliği yapacak. PwC Türkiye, tıpkı diğer ofislerinde olduğu gibi, Bursa'daki profesyonellere de kariyer yolculuklarında uzmanlaşma olanakları sunarken genç yetenekler için cazip bir çalışma ortamı sağlamaya devam edecek.