QNB Finansbank, unvanını 'QNB Bank' olarak değiştirmeyi genel kurulda oylamaya sunma kararı aldı.

Türkiye'nin geçmişi 35 yılı aşan bankacılık markalarından bir olan QNB Finansbank, unvan değişikliğine gidiyor. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre bankanın genel kurul gündemlerinden biri de unvan değişikliği olacak.

Buna göre banka 1 Ekim Salı günü saat 11:00’de toplanacak olağanüstü genel kurulda ticari unvanını QNB Bank olarak değiştirmeyi oylayacak.

Finansbank markasının tarihi 1980'li yılların ikinci yarısına kadar uzanıyor. Finansbank, Hüsnü Özyeğin liderliğinde 100 ortakla 1987 yılında faaliyetlerine başlamıştı.

Finansbank, 1990 yılında o dönemdeki adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda halka arz edilmiş ve böylelikle halka açılan ilk özel sektör bankası olmuştu. Banka 1990'lı yılların ikinci yarısında yurt dışı pazarlarda da iştiraklerine başlamıştı.

436 şube ve 12 bin 34 çalışanıyla hizmet veriyor

Türkiye'de 1994 yılında yaşanan ekonomik krizin ardından oluşan yeni ortamda bireysel bankacılığa giriş kararı almıştı. Bu alanda Finansbank markasıyla birçok ürün piyasaya sürülmüştü.

2006 yılında banka, Yunanistan'ın en büyük bankası National Bank of Greece tarafından 2,8 milyar dolarlık bedelle satın alınmıştı. Bu satın almanın ardından bankanın markasında değişiklik olmamıştı.

Banka, Ekim 2012'de tüm hizmetlerini sadece dijital kanallar üzerinden sunan ve Türkiye'nin ilk şubesiz dijital bankası olan Enpara.com'u kurdu.

2016 yılının Haziran ayında Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank S.A.Q (QNB Group) tarafından 2,7 milyar euroya satın alındı. Ekim 2016 itibariyle de bankanın yeni ismi QNB Finansbank olmuştu.

QNB Finansbank, 30 Haziran 2024 itibarı ile toplam 436 şube ve 12,034 çalışan sayısı ile faaliyet gösteriyor.