QNB Leasing VE IFC’den yeşil dönüşüme güçlü destek

QNB Leasing ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Türkiye'deki sürdürülebilir yatırımları desteklemek amacıyla 5 yıl vadeli 100 milyon USD'lik yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla QNB Leasing, sürdürülebilir ekonomiye katkısını bir adım öteye taşıyor. Kredi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) yeşil dönüşümünü hızlandırmayı; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için uzun vadeli finansmana erişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Bu yatırım sayesinde QNB Leasing, işletmelerin ekipman yatırımlarını artırmalarına, enerji maliyetlerini düşürmelerine ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemelerine yardımcı olacak özel hizmetler sunacak.

Kredinin tamamı iklim dostu projelere yönlendirilecek ve en az yüzde 10’u mavi finansman faaliyetlerine ayrılarak Türkiye’de sürdürülebilir verimliliğin artırılmasına katkıda bulunacak.

Yeşil Ekonomiye Güçlü Finansman Desteği

QNB Leasing Genel Müdürü Osman Taş, bu önemli kredi anlaşmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“QNB Leasing olarak, sürdürülebilir finansmanın bir alternatif değil, yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. İşletmelerin yatırımlarını geleceğe dönük bir bakış açısıyla şekillendirmelerine yardımcı olmak için sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezine entegre ediyoruz. IFC ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Türkiye'nin ekonomik büyümesini inovatif ve sürdürülebilir yatırımlarla destekleme hedefimizde önemli bir adımı temsil ediyor. KOBİ’leri destekleyerek inovasyonu teşvik ediyor, istihdam yaratıyor ve daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunuyoruz.

IFC ile yaptığımız yeni kredi anlaşması, yeşil dönüşüme olan bağlılığımızı pekiştirirken, sektörde sürdürülebilir finansal çözümler sunma konusundaki liderliğimizi daha da güçlendiriyor. Kalkınma finansmanı alanında küresel bir lider olan IFC ile iş birliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda ortak çalışmalarımızı genişletmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Türkiye’nin önde gelen leasing şirketlerinden biri olarak, yarının sürdürülebilir ekonomisini şekillendirecek işletmeleri güçlendirmeye odaklanmaya devam edeceğiz.”

"IFC, Türkiye'nin sürdürülebilir, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişine yardımcı olmaya kararlıdır”

IFC Finansal Kurumlar Grubu Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan Bölge Başkanı Momina Aijazuddin “IFC, özel sermayeyi mobilize etmek ve yenilikçi finansman çözümleri sunmak yoluyla Türkiye'nin sürdürülebilir, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişine yardımcı olmaya kararlıdır” dedi.

Aijazuddin, bu yatırımın, IFC'nin küçük işletmelere geleneksel banka kredilerinin ötesinde alternatif finansman kanalları sunan leasing sektörüne devam eden desteğini vurgulamanın yanı sıra, teminat gereksinimleri ve yetersiz kredi geçmişi gibi engelleri ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirtti.

“QNB Leasing ile olan stratejik ortaklığımız, diğer leasing şirketlerini sürdürülebilir finansman konusunda teşvik etmeye devam edecek”

Aijazuddin; “QNB Leasing ile olan stratejik ortaklığımız, küçük işletmelerin gelişmesi için yeni fırsatlar yaratmaya, acil çevre sorunlarını ele almaya ve diğer leasing şirketlerini sürdürülebilir finansman konusunda teşvik etmeye devam edecek” diyerek sözlerini noktaladı.