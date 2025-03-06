Odine ve Japon Rakuten Symphony stratejik iş birliği anlaşması imzaladı

Odine, Japonya merkezli Rakuten Symphony ile stratejik iş ortaklığı başlattığını açıkladı.

İş dünyasına dijitalde yeni fırsatlar

Bu stratejik iş ortaklığının, dünya genelinde en ileri çözümlerin benimsenmesini hızlandırma yönünde önemli bir adımı temsil ettiğini belirten Odine Yönetim kurulu Başkanı ve CEO’su Alper Tunga Burak, şu değerlendirmede bulundu: “Odine olarak, küresel ölçekte ağ dönüşümüne yön vermeye ve işletmelere en gelişmiş çözümleri sunmaya kararlıyız. Bu anlaşma da Odine’in saha ve operasyonel deneyimini, teknik yetkinliğini ve karmaşık projelerdeki uzmanlığını, Rakuten Symphony’nin gelişmiş ağ otomasyonu ve bulut tabanlı teknolojileri ile bir araya getiriyor. Bu stratejik ortaklık, yalnızca küresel büyüme stratejimizi güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda uluslararası pazardaki etkimizi de artırıyor. Böylece müşterilerimizin hızla değişen teknoloji ekosisteminde daha esnek, verimli ve rekabetçi olmalarını sağlayacak. Yenilikçiliği merkeze alan yaklaşımımızla, dijital dönüşümü hızlandırırken iş dünyasına yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz."

"Odine ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş ortaklığı, çözümlerimizin küresel çapta daha geniş kitlelere ulaşmasını ve benimsenmesini hızlandıracak" diyen Rakuten Symphony, Global Satış Direktörü, Udai Kanukolanu ise “Odine’in güçlü küresel varlığı sayesinde, ağ mimarilerini daha çevik, maliyet etkin ve geleceğe hazır hale getirme sürecine liderlik edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Rakuten Group’un bir iştiraki olan Rakuten Symphony, tamamen sanallaştırılmış, bulut tabanlı çözümler sunarak ağ altyapısında dönüşüm yaratmasıyla tanınıyor. Bu ortaklık da işletmelere yeni gelir fırsatlarını değerlendirme, operasyonlarını optimize etme ve bulut tabanlı altyapılara geçiş süreçlerini hızlandırma konusunda önemli avantajlar sağlayacak.