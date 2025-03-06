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ORSİAD Başkanı Çamur: İşsizlikteki iyileşmeye rağmen imalattaki istihdam sorunu sürüyor

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, genel işsizlik oranlarındaki iyileşmeye rağmen, imalat sektöründe istihdam kaybının son 1 yıl içinde yüzde 1 gerilediğini belirtti.

Haber Merkezi
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ORSİAD Başkanı Çamur: İşsizlikteki iyileşmeye rağmen imalattaki istihdam sorunu sürüyor
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ANKARA (EKONOMİ)

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği Başkanı Levent Çamur, ORSİAD yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, “Alt kırımlara baktığımızda imalat sanayinin son bir yılda yüzde 1 istihdam kaybettiğini, on binlerce kişinin imalat sanayinden ayrıldığını görüyoruz. Sektörün istihdamında yaşanan sıkıntıların küçülmelere, bilhassa ihracat yapan işletmelerimizde kan kaybına neden olduğunu görüyor, kapanmalar olmasından endişe ediyoruz” dedi.

Kamu teşvik ve desteklerine yönelik “büyük beklentiler içinde olmadıklarını” vurgulayan Levent Çamur, imalat sanayii için istihdam teşviki gerekliliğini savundu.

İstihdama yönelik 4 sektöre açıklanan çalışan başına 2 bin 500 TL’lik desteğin tüm imalat sanayiine yayılmasını talep eden Levent Çamur, “Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir paya sahip olan imalat sanayi; genel olarak istihdam, özel olarak da nitelikli eleman noktasında en çok zorluk yaşayan sektördür. Bu sorunların Türkiye’nin yüksek teknolojiye ve katma değerli ürün üretimine geçmesinin önündeki engellerin başında geldiği unutulmamalıdır” görüşünü savundu.

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