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N Kolay ve Kiralabunu iş birliği yaptı

Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay ile Kiralabunu yeni bir iş birliğine imza atıyor. N Kolay müşterileri Kiralabunu üzerinden yapacakları 3 ay ve üzeri kiralamalarda,ilk 3 ay geçerli yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

Haber Merkezi
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N Kolay ve Kiralabunu iş birliği yaptı
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10'dan fazla fintek iştirakiyle Türkiye’nin en kapsamlı finansal teknolojiler ekosistemi olarak faaliyet gösteren Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay, ürün kiralama abonelik sistemi olarak hizmet veren Kiralabunu ile güçlerini birleştiriyor. Bu iş birliği kapsamında N Kolay kullanıcıları, Kiralabunu üzerinden yapacakları 3 ay ve üzeri kiralamalarda N Kolay’ın ilk 3 ayda geçerli yüzde 25 indiriminden yararlanacak.Teknolojik altyapısı ve güvenli ödeme sistemiyle 150 binden fazla kullanıcısı, 750 kurumsal müşterisi ve 350’den fazla iş ortağına seslenen Kiralabunu’nun N Kolay ile iş birliği Nisan ayına kadar devam edecek.

Martı: Kiralabunu ile yaptığımız iş birliğiyle müşterilerimizin hayatınıkolaylaştırmaya devam ediyoruz

Farklı alanlardaki iş birliklerine bir yenisini daha eklemenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Aktif Bank Perakende ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Cem Martı, “Dijital bankamız N Kolay ile müşterilerimizin hayatınıkolaylaştıracak kampanya ve işbirliklerine odaklanmaya devam ediyoruz. Yenilikçi bir iş modelini benimseyerek müşterilerine ürün kiralama abonelik sistemi sunan Kiralabunu ile yaptığımız iş birliği kapsamında kullanıcılarımızın alışverişdeneyimlerine ortak oluyoruz.N Kolayca Bankacılık felsefemiz doğrultusunda geliştirdiğimiz bankacılıkta fark yaratan ürün ve hizmet yaklaşımımızın yanı sıra kampanyalarımızda da inovatif çözümlere yer vererek kullanıcılarımıza farklı alanlarda kolaylık sunmaya devam edeceğiz. ‘’ dedi.

Kullanıcılarına ihtiyaç duydukları ürünleri satın almadan, esnek ve erişilebilir şekilde kullanma imkanı sunan Kiralabunu, N Kolay iş birliğiyle milyonlarca insana yüksek maliyet ve kart limiti derdi olmadan dilediği ürüne kolayca erişim fırsatı tanıyor. N Kolaylılar, teknoloji ve elektronik ürünleri satın almaya gerek kalmadan, esnek ödeme seçenekleriyle kiralayarak deneyimliyor. 

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