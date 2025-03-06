Dondurulmuş patates üreticisi Atakey, 2024 yılını güçlü üretim ve satış büyümesiyle tamamladı

Türkiye'nin lider dondurulmuş patates üreticisi Atakey, 2024 yıl sonu finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında 3.300’den fazla hızlı servis restoranına hizmet veren Atakey, dünyanın en büyük donuk patates üreticilerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

2024 yıl sonu performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atakey İcra Kurulu Başkanı Ahmet Özgül, “Türkiye'nin lider dondurulmuş patates üreticisi ve Avrupa'nın önde gelen işleyicilerinden biri olarak, 2024 yılında zorlu koşullara rağmen, hem operasyonel hem de finansal anlamda iyi bir performans sergilediğimizi açıklamaktan memnuniyet duyuyoruz. Yıl boyunca hem üretim hem de satışlarda sürdürülebilir büyüme kaydettik. 2024 sonu itibarıyla 127 bin ton ham patates hasat ederek, gelecek dönemde de üretim planlarımızı destekleyecek sağlam bir tedarik zincirine sahibiz. Ayrıca, yeni devreye aldığımız kaplamalı soğan halkası ve peynir çubuğu üretim hattıyla ürün portföyümüzü genişlettik ve üretim kapasitemizi artırdık" dedi.

Üretimde güçlü büyüme ve yeni ürün çeşitliliği

2024 yılında AtaKey, dondurulmuş patates üretimini 66,6 bin tona, toplam üretimini ise 66,7 bin tona ulaştırdı. Aralık 2024’te devreye alınan kaplamalı soğan halkası ve peynir çubuğu üretim hattı sayesinde operasyonlarını ölçeklendirdi.

Kaplamalı soğan halkaları ve peynir çubukları gibi ürünler, Atakey’in pazardaki konumunu güçlendirirken, sunduğu lezzetli seçeneklerle de tüketicilerin beğenisini kazanıyor. Şirket, önümüzdeki yıl bu yeni ürünlerden önemli katkılar elde etmeyi hedefliyor.

Satış performansında istikrarlı büyüme

Satış tarafında, Atakey zorlu ekonomik koşullara rağmen hacmini %4 artırarak 62,9 bin tona ulaştırdı. Bu büyüme, şirketin pazar değişimlerine hızlı adapte olma ve yeni fırsatları değerlendirme yeteneğinin bir sonucu olarak gerçekleşti. Özellikle, üçüncü taraf satışlarında yıllık bazda %37’lik bir artış kaydedilerek 14,6 bin tona ulaşıldı ve bu, toplam satışların %23’ünü oluşturdu. TAB Gıda’ya yapılan satışlar güçlü performansını sürdürerek yılı 40,8 bin tonla tamamlarken, ihracat da 7,4 bin ton olarak gerçekleşti. Tüm paydaşlarına içten teşekkürlerini sunan Ahmet Özgül, “Zorlu piyasa koşullarına rağmen, güçlü pazar pozisyonumuzu koruyor ve operasyonlarımızı en verimli şekilde yürütme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. İleriye yönelik olarak, piyasanın ürünlerimize olan talebinin artarak devam edeceğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Sürdürülebilir büyüme potansiyelimize olan inancımız tam; bu yolculukta bize destek olan özverili çalışanlarımıza, ekosistem iş ortaklarımıza, çiftçilerimize, müşterilerimize, yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım. Birlikte bu başarı yolculuğumuzu sürdüreceğiz.” diye sözlerini tamamladı.