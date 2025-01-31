QNB Türkiye, 2024 yılında istikrarlı büyüme ile Türkiye ekonomisine desteğini sürdürdü

QNB Türkiye, güçlü finansal performansıyla 2024 yılının son çeyreğinde de Türkiye ekonomisine olan desteğini artırarak sürdürdü. 31 Aralık 2024 itibarıyla, QNB Türkiye’nin toplam aktifleri, 2023 yıl sonuna kıyasla yüzde 53 artarak 1 trilyon 511 milyar 870 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde, net krediler yüzde 52 artış kaydederek 870 milyar 388 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 36 artış ile 822 milyar 653 milyon TL’ye ulaştı. 2024 yılında bankanın net dönem kârı, bir önceki yıla göre yüzde 9 artış kaydederek 36 milyar 174 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

“Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik, stratejik önceliklerimizin merkezinde yer alıyor”

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, 2024’te büyüme hedeflerini başarıyla gerçekleştirerek ekonomiye katma değer yaratmaya devam ettiklerini ifade etti. “Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik, stratejik önceliklerimizin merkezinde yer alıyor” diyen Tan, yenilikçi adımlarla pazar payını artırmaya ve sektördeki güçlü konumlarını daha da ileri taşımaya odaklandıklarını belirtti.

Küresel ve yerel ekonomik gelişmeleri değerlendirirken, 2024’te enflasyondaki düşüş ve faiz indirimleriyle birlikte küresel piyasalardaki ekonomik risklerin yönetildiğini, artan jeopolitik risklerin ekonomik görünümde belirsizliklere yol açtığını ifade etti. Türkiye’nin sıkı para politikası ve Merkez Bankası’nın döviz rezervlerindeki artışla ekonomik istikrarını güçlendirdiğine dikkat çeken Tan, 2025 yılına dair beklentiler hakkında, “Enflasyonun kalıcı olarak düşmesi, sürdürülebilir büyümenin temel taşı. Türkiye, öngörülebilir ekonomik görünümüyle sermaye girişlerini artırırken finansal istikrarını daha da pekiştirecek. Bu süreçte, jeopolitik gelişmeleri de yakından izlemek büyük önem taşıyor” dedi.

"Minik Eller Büyük Hayaller platformuyla teknoloji ve çevre bilincini bir araya getiren projeler geliştirdik"

Ömür Tan, 2024 yılını değerlendirirken, “QNB Türkiye olarak, yeşil ve dijital dönüşüm projelerinde öncü bir rol üstlendik. Sürdürülebilirlik bağlantılı gerçekleştirdiğimiz sendikasyon işlemleri, bankamızın ilk sürdürülebilir Eurobond ihracı ve Türkiye’nin ilk mavi tahvil ihracı ile uluslararası piyasalardaki güvenimizi artırırken, yenilenebilir enerji ve su kaynaklarının korunmasına yönelik önemli projelere finansman sağladık. Dijital Köprü Anadolu Buluşmaları ile reel sektör temsilcilerine rehberlik ederek iş dünyasının da dönüşümüne katkıda bulunduk. Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen projelerimizle kadın girişimcilere eğitim ve finansman desteği sunarken, ev içi şiddetle mücadelede iş dünyasında farkındalık yarattık. Ayrıca, Minik Eller Büyük Hayaller platformuyla teknoloji ve çevre bilincini bir araya getiren projeler geliştirdik” diyerek, QNB Türkiye’nin sürdürülebilirlik vizyonunu ve bu alandaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu." dedi.