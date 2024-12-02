QNB Türkiye, sendikasyon kredisi ile Türkiye ekonomisine 650 milyon dolar kaynak sağladı

650 milyon dolar değerinde sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi temin eden QNB Türkiye, 3 yıl vadeli dilim ile yaptığı borçlanma ile Türk Bankaları Sendikasyon kredisi piyasasında son 5 yılda 3 yıl vadeli kaynak temin eden tek banka oldu. QNB Türkiye’nin yeni sendikasyon kredisine vadesi gelen kredi tutarının iki katını aşan, 1 milyar dolardan fazla yatırımcı talebi geldi. Bu güçlü talep sonrası, QNB Türkiye sendikasyon kredisini 650 milyon dolar karşılığı tutar ile yüzde 130 oranında yeniledi.

Sendikasyon, bir yıl vadede 246 milyon, iki yılda 300 milyon ve üç yılda 103 milyon ABD dolarına karşılık gelecek şekilde altı dilimden oluşuyor. Sendikasyon işleminde toplam maliyetler, bir yıllık ABD doları dilim için yıllık SOFR+%1,75, iki yıllık ABD doları dilim için yıllık SOFR+%2,25 ve üç yıllık ABD doları dilim için ise yıllık SOFR+%2,35 olarak gerçekleşti. Ayrıca bir yıllık Avro dilim için yıllık Euribor+%1,50, iki yıllık Avro dilim için yıllık Euribor+%2,00 ve üç yıllık Euro dilim için yıllık Euribor+%2,10 olarak gerçekleşti.

Yoğun ilgi gören QNB Türkiye sendikasyonunda, 28 ülkeden 64 bankanın katılımının yanı sıra 4 yeni ülke ve 21 yeni bankanın bulunması da dikkat çekti. Sendikasyon işleminin koordinatörlüğünü Mizuho Bank ve Abu Dhabi Commercial Bank paylaşırken, sürdürülebilirlik koordinatörlüğü rolünü ise Standard Chartered Bank ve Mizuho Bank üstlendi.

QNB Türkiye, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi aracılığıyla Türkiye’nin yeşil ve sosyal dönüşümüne ve dış ticaretine destek vermeye devam edecek. Borçlanmada kullanılan sürdürülebilirlik taahhütleri arasında Türkiye’yi derinden etkileyen 6 Şubat Depremi nedeniyle hasar gören bölgelere kullandırılan krediler ve QNB Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi’ne uygun olarak kullandırılan Yeşil Krediler yer alıyor.

Ömür Tan: “Yeni sendikasyon kredimizde ilklere imza attık”

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, Türk bankacılık sektöründe geçtiğimiz beş yılda sadece QNB Türkiye’nin 3 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağladığına dikkat çekerek, “Sendikasyon kredisine gelen yüksek talep hem Türkiye’ye hem QNB Türkiye’ye duyulan güçlü güvenin kanıtı oldu” dedi. Ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına banka olarak sağladıkları katkıyı vurgulayan Tan, başarıyla tamamlanan sendikasyon kredisine ilişkin şunları söyledi:

“Sürdürülebilirlik bağlantılı gerçekleşen yeni sendikasyon borçlanmamızın 3 yıla kadar yayılan vadesi ile Türkiye sendikasyon piyasasındaki öncü rolümüzü ve yatırımcılarımızın hem ülkemize hem de bankamıza duyduğu güveni bir kez daha ortaya koyduk. Son beş yılda gerçekleşen sendikasyon kredileri arasında 3 seneye kadar borçlanan tek Türk bankası olan QNB Türkiye, 2019’da gerçekleşen 3 senelik sendikasyon kredisinin ardından kendi belirlediği vade çıtasını yenileyerek sektördeki öncü rolünü pekiştirdi. Bankamızın başarısının uluslararası finansal piyasalardaki yansıması olarak gördüğümüz sendikasyonumuzda 21 yeni banka yer almasının gururunu ayrıca yaşıyoruz. Gerek deprem bölgesine sağladığımız krediler gerekse Yeşil Krediler kapsamında reel sektörün yeşil ve sosyal dönüşümü için verdiğimiz destek sendikasyon kredimizin odağında yer alıyor. Yeni sendikasyon kredimiz aracılığıyla, Türkiye ekonomisinin gelişimi ve dış ticaretin güçlenmesi hedeflerine ulaşmak için çalışmaya ve ekonomik kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğiz.”