Tesla en çok değer kazanan hisse oldu

Kasım ayında küresel piyasada değeri en çok artan hisseler arasında başı Tesla çekti. Donald Trump'ın geçiş ekibinin sürücüsüz araçlarla ilgili federal düzenlemeleri gevşetmeyi planladığı ve potansiyel olarak otonom araçların piyasaya sürülmesini kolaylaştıracağı yönündeki haberler üzerine Tesla'nın piyasa değeri geçen ay yüzde 38,1 artışla 1,1 trilyon dolara yükseldi.

Tatil alışverişi konusundaki iyimserlik Walmart'ın piyasa değerinin yüzde 12,9 artışla 743,5 milyar dolara yükselmesine yardımcı oldu.

JPMorgan Chase'in piyasa değeri, CEO Jamie Dimon'ın bankayı yönetmeye devam edeceğinin açıklanması ve yatırımcıların Trump'ın kredi verenler için olumlu politikalar getireceğinden emin olmasıyla yüzde 12,5 artarak 703 milyar dolara yükseldi.