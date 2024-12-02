  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı değişmedi
Takip Et

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı değişmedi

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ekim ayında yüzde 6,3 oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı değişmedi
Takip Et

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de eylülde ayında yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ekimde değişmedi.

Euro Bölgesi'nde de eylülde yüzde 6,3 olan işsizlik oranı ekimde aynı seviyeyi korudu.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı döneminde Avro Bölgesi'nde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6,1 olarak belirlenmişti.

Ekimde işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,2, Yunanistan'da yüzde 9,8, İsveç ve Finlandiya'da yüzde 8,5 oldu.

AB'de işsiz sayısı, ekimde 12 milyon 971 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 10 milyon 841 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Ekim ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 995 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 427 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,2, Euro Bölgesi'nde yüzde 15 olarak ölçüldü.

Trump'ın BRICS ülkeleri tehdit etmesi sonrası dolar yükseliyorTrump'ın BRICS ülkeleri tehdit etmesi sonrası dolar yükseliyorDolar

 

Küresel Ekonomi
İngiltere'de konut fiyatları son iki yılın en hızlı artışını gösterdi
İngiltere'de konut fiyatları son iki yılın en hızlı artışını gösterdi
Lufthansa, Tel Aviv'e uçuş iptallerini uzattı
Lufthansa, Tel Aviv'e uçuş iptallerini uzattı
Dünyanın önde gelen merkez bankaları faiz indirimlerini sürdürüyor
Dünyanın önde gelen merkez bankaları faiz indirimlerini sürdürüyor
Macau'nun kumar gelirleri kasımda yüzde 14,9 arttı
Macau'nun kumar gelirleri kasımda yüzde 14,9 arttı
Çin Yuanı, Trump'ın BRICS ülkelerine tehdidi ile zayıfladı
Çin Yuanı, Trump'ın BRICS ülkelerine tehdidi ile zayıfladı
ABD'de 'Black Friday' satışları bu yıl yüzde 3,4 arttı
ABD'de 'Black Friday' satışları bu yıl yüzde 3,4 arttı