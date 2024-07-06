Quick Hayat Sigorta faaliyet ruhsatını aldı

Quick Hayat Sigorta sigortacılık mevzuatının gerektirdiği şartları yerine getirerek Hayat (irat ödemesi hariç), Evlilik/ Doğum Sigortası, Yatırım Fonlu Sigortalar, Sermaye İtfa Sigortası, Fonların Yönetim İşlemi ve Kaza Sigorta branşlarında faaliyet göstermek üzere faaliyet ruhsatı aldı.

Maher Holding çatısı altında yüzde 70 Quick Sigorta ve yüzde 30 Corpus Sigorta iştiraki olan Quick Hayat Sigorta, 250 milyon lira ödenmiş sermayesiyle sigorta sektörünün yeni oyuncusu olarak öne çıkıyor.

Hayat sigortası ürünleriyle bireylerin, ailelerin ve kurumların finansal güvenliğini sağlamaya yönelik kapsamlı çözümler sunmayı hedefleyen şirket, yola "Hoş geldin Hayat" mottosuyla çıkıyor. Bireysel ve grup hayat sigortalarının yanında krediye bağlı sigortaları da satışa sunacak olan şirket hayatın her anına dokunacak ve hizmetlerini de hem acenteleri hem de müşterileriyle buluşturulacak.

"Acentelerimizi de finansal ekosistemimizin içerisinde tutacağız"

Konuya ilişkin açıklama yapan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta ve Corpus Sigorta gibi Quick Hayat Sigorta'nın da sektöre yön veren alışılmışın dışında bir sigortacılık deneyimi sunacağını belirtti.

Yaşar, "Quick Hayat Sigorta ile QuickFinansal ekosistemin bir parçasını daha tamamladık." ifadesini kullandı.

Bireylerin veya kurumların hayatlarını refah içerisinde idame ettirmelerinin her geçen gün zorlaştığını vurgulayan Yaşar, "Riskler de bir o kadar artıyor. Quick Hayat şirketimiz ile hayatın tam içinde olurken acentelerimizi de finansal ekosistemimizin içerisinde tutacağız. Yeni yolculuğumuza 'Hoş geldin Hayat' diyerek çıkıyoruz ve Quick Hayat Sigortası ile herkesin hayatına dokunacağız." açıklamasında bulundu.

Quick Hayat Sigorta Genel Müdür Vekili Volkan Terzioğlu ise Quick Hayat Sigorta olarak 5 Temmuz itibarıyla sigortacılık mevzuatının gerektirdiği şartları yerine getirerek hayat sigortası branşlarında faaliyet göstermek üzere SEDDK'den ruhsatlarını aldıklarını belirterek, "Çok yakında Quick markasından aldığımız güçle ürün ve hizmetlerimizi acentelerimiz, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile buluşturacağız." ifadesini kullandı.