Radyo Desibel, müziğin ve kültürün buluşma noktası olmaya devam ediyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir’de 1991 yılında Yunus FM adıyla yayına başlayan, 1994 yılında RTÜK düzenlemeleriyle resmiyet kazanan Radyo Desibel, zamanla Eskişehir’in en çok dinlenen radyolarından biri oldu. 2015 yılında Çapa Grubu tarafından satın alındıktan sonra büyük bir dönüşüm geçiren radyo, 2023 yılında isim değiştirerek bugünkü kimliğine kavuştu. Dönüşüm süreçlerinden bahseden Radyo Desibel Genel Yayın Yönetmeni Alperen Çapa, "Radyo Desibel, sadece bir radyo istasyonu olmanın ötesinde, müzik ve kültürü bir araya getiren bir platform olma vizyonuyla hareket ediyor. Dinleyicilerimizin talepleri doğrultusunda, geleneksel radyoculuğun sınırlarını aşarak dijital platformlara taşındık. Bugün, Eskişehir’de 94.0 frekansından yayın yaparken, web sitemiz ve mobil uygulamalarımız sayesinde dünyanın dört bir yanından dinleniyoruz" diye konuştu.

“Yayın anlayışıyla Eskişehir radyoculuğunda fark yaratıyoruz”

Radyo Desibel’i Eskişehir’deki diğer radyolardan ayıran en önemli farkın dinamik ve yenilikçi içerikler olduğuna vurgu yapan Çapa, şehrin sosyal ve kültürel yaşamına aktif katılım sağladıklarını söyledi. Müzik ve eğlencenin buluşma noktası olma iddialarını sürdürdüklerini aktaran Çapa, "Radyo Desibel olarak, müzik yelpazemizle fark yaratıyoruz. Dinleyicilerimize sadece en çok dinlenen şarkıları değil, farklı müzisyen ve sanatçılara da yer veriyoruz. Etkileşim bizim için çok önemli. Dinleyicilerimizle sosyal medya ve mobil uygulamalar üzerinden anlık iletişim kurarak yayın akışımızı onlarla birlikte şekillendiriyoruz” dedi.

Sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlıyor

Eskişehir’de gerçekleşen konserler, festivaller ve sanatsal etkinliklere verdikleri destekle de öne çıktıklarını kaydeden Alperen Çapa, şehirdeki yetenekli sanatçılara ve gruplara alan açarak onların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladıklarını dile getirdi. Sosyal sorumluluk projelere de önem verdiklerinin altını çizen Alperen Çapa, sözlerine söyle devam etti: "Eskişehir’in sosyal ve kültürel dokusunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Yalnızca müzik yayınlarımızla değil, eğitim, çevre bilinci ve yardım kampanyaları gibi projelerle de topluma katkı sağlıyoruz. Gençleri ve yerel sanatçıları desteklemek bizim için önemli bir misyon."

Yeni konseptlerle program çeşitliliğini artıracak

Geleceğe yönelik planları kapsamında yayın kalitesini daha da artırmayı ve dinleyicilerine daha interaktif bir deneyim sunmayı hedeflediklerini açıklayan Alperen Çapa, "Dinleyicilerimizden gelen geri bildirimleri dikkate alarak yeni konseptler geliştirmeyi ve program çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Yayın akışımızı daha etkileşimli hale getirmek için dijital platformlarda daha aktif rol almayı planlıyoruz. Bu projelerimizle, sadece bir radyo istasyonu değil, müziğin ve kültürün kalbinde yer alan bir platform olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.