Reaksiyon Kimya Cezayir fabrikası ile Afrika’da güçlenecek

Yıla iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Reaksiyon Kimya Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ceyhan, “İlk 6’da üretim kapasitemizi artırdık. Özellikle distribütörlüğünü yapmakta olduğumuz Kumho firmasının epoksi reçineleri ve Mizuda firmasının selüloz eter ürün grupları ile pazardaki konumumuzu daha etkin bir noktaya getirdik. Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında yakaladığımız ivmelenme ile ihracatta %10 büyüme elde ettik. Devreye giren yeni fabrikamız sayesinde üretim süreçlerimizi optimize ettiğimiz gibi maliyetlerimizi de düşürerek rekabet gücümüzü artırdık” dedi.

İstanbul’da yaklaşık 10 bin metrekarelik üretim tesisleri bulunan Reaksiyon Kimya, ürünlerini 15'ten fazla ülkeye ihraç ediyor. Türkiye’deki yeni yatırımın yanı sıra Cezayir’de de bir fabrika yatırımına başladıklarını söyleyen Gökhan Ceyhan, “Cezayir fabrika yatırımlarımız ile üretim kapasitemizi daha da artırmayı ve uluslararası pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. 3 yıl içinde ihracat gelirlerimizin tüm satışlarımızdaki payını yüzde 45’e yükseltmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda, Cezayir’deki yeni fabrikamızın tam kapasiteyle çalışmasını sağlayarak Afrika pazarındaki payımızı genişletmeyi amaçlıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Üretimimizi yüzde 20 artıracağız”

2025 yılı hedeflerini belirlediklerini dile getiren Ceyhan, “Üretimimizi yüzde 20 artırmayı planlıyoruz. Bu artış ile Avrupa ve Afrika’dan gelen talepleri karşılayacağız. Yeni nesil, çevre dostu ve katma değerli ürünler ile büyümeyi hedefliyoruz. 2025’te Amerika ve Asya pazarlarına da açılarak ihracatımızı global çapta genişletmeyi planlıyoruz” dedi. “Kimya sektöründe karşılaşılan en önemli sorunlardan ilki ham madde tedarikinde yaşanan küresel riskler ikincisi ise sektörün dışa bağımlılığıdır” diyen Gökhan Ceyhan, sorunun çözümü için yerel kaynaklardan daha fazla faydalanılması ve dikey entegrasyon stratejileri geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ceyhan, “Bir diğer sorun ise regülasyonlara uyumluluk maliyetleridir. Kimya sektörü, çevresel ve sağlık açısından oldukça katı düzenlemelere tabidir. Bu düzenlemelere uyum sağlamak, hem zaman hem de maliyet açısından firmalara büyük yük getirmektedir” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin tek yerli polikarboksilat üreticisiyiz

Boya, mürekkep ve yapı kimyasalları sektörüne ham madde tedariki sağlayan Reaksiyon Kimya, geçen yıl Dilovası OSB’de devreye aldığı yeni fabrika ile sıvı polikarboksilat ürün kapasitesini yıllık 20 bin tona çıkarttı. Türkiye’nin tek yerli toz polikarboksilat üreticisi olduklarının altını çizen Gökhan Ceyhan, “Hem yurt içinde hem de yurt dışında satışlarımızı sürdürüyoruz. Ürettiğimiz bu özel ürün ile ithal ikamesine katkıda bulunuyor, ülkemize katma değer sağlıyoruz” dedi.