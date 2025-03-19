Rekabet Kurulu'ndan, Eczacıbaşı Monrol'ün kontrolünün devrine koşullu izin

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde, söz konusu devralma işlemine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, nükleer tıp alanında faaliyet gösteren Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Curium International Trading B.V. tarafından devralınması işleminden etkilenen "Mo-99 izotopu", "Ge-68 izotopu" ve "Ga-68 jeneratörü" pazarlarında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında etkin rekabetin önemli ölçüde azaltmayacağına işaret edilerek, "Bununla birlikte Kurul tarafından işlemden etkilenen 'Tc-99m jeneratörleri', 'I-131 oral kapsül ve solüsyon' ve 'DTPA soğuk kiti' pazarlarında piyasadaki etkin rekabetin önemli ölçüde azalmasına yol açabileceği değerlendirilerek verilen taahhütler çerçevesinde işleme koşullu olarak izin verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu taahhütlere göre, üç pazardaki Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ ürünlerine yönelik Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından fiyat düzenleme mekanizması getirileceğine, ürün fiyatlarının TİTCK tarafından yayımlanacağına ve ilgili fiyat düzenlemesine uyulacağına dikkati çekilen açıklamada, işlem öncesindeki yapının korunabilmesi için tarafların iki ayrı bağımsız distribütör eliyle piyasada faaliyet göstermesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda işlem taraflarınca ilgili ürünlerin dağıtımı için birbirinden ve işlem taraflarından bağımsız kılınan distribütörlerle dağıtım sözleşmesi akdedilmesi ve bu distribütörler arasında ticari açıdan hassas bilgilerin değişimini önlemek için uygun bir geçirmezlik duvarı prosedürünün uygulanmasının kararlaştırıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'deki olağan iç pazar ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli hacimlerde ürün tedarik edilmesi, firmanın tesislerinde yeterli üretim kapasitesi payının Türkiye’nin talebi için ayrılması ve üretim tesisinin Türkiye dışına taşınmaması ya da kapanmaması, ürünlerin üretiminin yalnızca Türkiye bakımından sonlandırılması kararı alınmayacak. Küresel tedarik zincirinde kesintiler olması halinde ürünlerin Türkiye'ye tedariki en fazla tedarik kesintisinin üretimde neden olduğu azalışla orantılı olarak azaltılabilecek. Ancak her durumda diğer ülkelerdeki müşterilerin siparişlerinin karşılanma oranının altına düşülmeyecek ve ürün tedarik edilen diğer pazarlara kıyasla Türkiye'ye ürün tedarikinin önceliği azaltılmayacak. Türkiye'deki belirli bir müşteriye ya da müşteri türüne (kamu veya özel) satışları etkileyen, engelleyen ya da zarar verecek ticari stratejiler benimsenmeyecek."