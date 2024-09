Rekabet’ten bazı devralma ile ortak girişime onay

Takip Et

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim başvurularını sonuçlandırdı. Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Rekabet Kurulu, Camelot Management Consultants AG ve Camelot ITLab Private Limited hisselerinin tamamının Accenture Holding B.V. & Co. KG ve nihai olarak Accenture plc tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

TB Kawashima Co., Ltd.'nin ortak kontrolünün AUNDE Group SE'nin tek kontrolündeki AUNDE Achter ve Ebels GmbH ve Toyota Boshoku Corporation tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Veritas Otomotiv Sanayi Limited Şirketinin paylarının tamamının Lang Yüzer Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketince devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ tarafından Kurmel Holding AŞ'nin, Gümüştaş Madencilik ve Ticaret ile Doku Madencilik ve Ticaret anonim şirketlerinde sahip olduğu belli bir kısım payının devralınması işlemi uygun bulundu.

Orka Ahşap ve Yapı Ürünleri Sanayi Anonim Şirketinin azınlık paylarının, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ T-Fon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Mehmet Ali Yalçındağ, Soner Gedik ve Mustafa Alpay Güler tarafından devralınması sonucunda, söz konusu şirket üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildi.

Marel Hf'nin tek kontrolünün John Bean Technologies Corporation tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ'nin hisselerinin belirli bir kısmının Emre Tezmen tarafından dolaylı şekilde devralınması suretiyle Emre Tezmen ile Murat Hüseyin Candan tarafından söz konusu şirket üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildi.

Mng Faktoring AŞ hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün Ergün Holding AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Intelsat Holdings S.à r.l.'nin hisselerinin tamamının SES S.A. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

Midas Technology Corporation ve iştiraklerinin tek kontrolünün, Egem Eraslan, Portage Ventures III Investments LP ve Spark Capital VII, LP tarafından devralınması işlemine ilgili kanun maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verilmesi uygun görüldü.

Prolink Mümessillik İç ve Dış Ticaret AŞ'nin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün Tech Data Netherlands B.V. aracılığıyla TD SYNNEX Corporation tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Halihazırda Doğan Holding ve Believe S.A. tarafından ortak kontrol edilen Doğan Müzik Yapım ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Believe S.A. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Global CDMO S.A ve Kerix Partners S.r.l aracılığıyla nihai olarak Trilantic Europe Funds V ve Alto Partners SGR S.p.A. tarafından Pharmacontract Europe S.p.A. ve iştirakleri üzerinde ortak kontrol kurulması uygun görüldü.

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ ve Burda GmbH’nin ortak kontrolündeki Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ'nin ortak kontrolünün Alt Capital Holding AŞ ve Re-Pie Yatırım Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Eni S.p.A'nın nihai kontrolüne sahip olduğu Enilive S.p.A. ile LG Chem, Ltd. tarafından LG-Eni BioRefining, Co, Ltd. ortak girişiminin kurulması işlemine izin verildi.

Koza Gıda Dağıtım San. ve Tic. AŞ'nin hisselerinin tamamının Ekol Foodservice Turizm Sanayi ve Dış Tic. AŞ tarafından devralınması uygun bulundu.

Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin özelleştirme yoluyla devralınması işlemine izin verildi.