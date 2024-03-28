Renault Trucks Türkiye’de satış sonrasına üst düzey atama

Renault Trucks Türkiye’de üst düzey atama gerçekleştirildi. Renault Trucks Türkiye Satış Sonrası Hizmetler ve Bayi Geliştirme Direktörlüğü görevine Mehmet Doğan getirildi.

Kariyer hayatına 2000 yılında başlayan Mehmet Doğan, 2003’ten bu yana ağır ticari araçlar sektöründe çalışmalarını sürdürüyor. Satış sonrası hizmetler ve bayi ağı geliştirme görevlerinde yöneticilik yapan Mehmet Doğan, Renault Trucks Türkiye’de Satış Sonrası Hizmetler ve Bayi Geliştirme Direktörü olarak yeni görevine başlıyor.

Mehmet Doğan, lisans eğitimini makina mühendisi olarak tamamladıktan sonra bu alanda üretim süreçlerine yönelik çalışmalarda bulundu. Akabinde ağır ticari araçlar sektörüne hızlı bir geçiş yapan Doğan, kariyerini bu yönde devam ettirdi. Mehmet Doğan, 20 yılı aşkın deneyimiyle Renault Trucks ekibi ile yollarını birleştirerek teknik destek ve garanti operasyonlarına, bölgesel satış sonrası yöneticileri ekibine, parça ve müşteri çözümlerine, ağ geliştirme ve yetkinlik geliştirme faaliyetlerine liderlik edecek.