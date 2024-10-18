Roborock H5, Türkiye'de de satışa sunuldu

Dünyanın öncü akıllı temizlik çözümleri markası Roborock, Türkiye’deki ürün gamını Roborock H5 dikey süpürge ile genişletiyor. TÜV Rheinland sertifikalı 158AW emiş gücü ile Roborock H5, dokuz-vakumlu toz ayrıştırma teknolojisi ve beş aşamalı filtrasyon sistemi sayesinde evinizi derinlemesine temizliyor. Dikey süpürge, güçlü bataryası sayesinde 60 dakikaya kadar kesintisiz temizlik imkanı sunuyor.



Otomatik Halı Desteği teknolojisine sahip dikey süpürge, halı üzerindeyken toz ve saçları daha etkili şekilde temizlemek için otomatik olarak devreye giriyor. Ayrıca gelişmiş filtreleme sistemi sayesinde de kirleri ve tozları kolaylıkla ortadan kaldırabiliyor. HEPA filtresi ile donatılmış 9 vakumlu toz ayrıştırma ve 5 aşamalı filtreleme sistemi, 0.3 mikrona kadar mikro toz partiküllerinin %99.997’sini yakalıyor.



Roborock H5, çok yönlü temizlik ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış aksesuarlarıyla öne çıkıyor. Ana Fırça, hassas ahşap zeminlerden yoğun halılara kadar birçok yüzeyde etkili temizlik sağlarken, Motorlu Mini Fırça ise halı ve döşeme yüzeylerin temizliğinde yardımcınız oluyor.

2’si 1 Arada Aralık Fırçası ise dar köşelere ve ulaşılması zor alanlara erişim sağlayarak çok yönlü kullanım imkanı sunuyor. Dikey süpürge ile gelen aksesuarlar, her yüzeyde mükemmel temizlik performansı elde etmenizi sağlıyor.

Pratik çözümler

Roborock H5’in duvara monte şarj istasyonu, temizlik başlıklarını düzenli bir şekilde saklamanızı ve ihtiyaç halinde kolayca erişmenizi kolaylaştırıyor. Cihazı kullanımdan sonra tek tuşla boşaltabilir, ön filtre, arka filtre ve çoklu vakum ünitesini çıkarıp yıkayarak uzun vadeli performans ve temizlik sağlayabilirsiniz.





Fiyatı ne kadar?

Roborock H5, 13.999 TL’lik fiyatıyla Hepsiburada, Pazarama ve N11 platformlarında teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor.



Roborock, akıllı temizlik çözümleriyle tanınan önde gelen bir temizlik markasıdır. Küresel önde gelen akıllı cihaz üreticisi olma kararlılığını sürdüren Roborock, robotik, kablosuz, ıslak/kuru vakum temizleyiciler ve çamaşır kurutma makineleri gibi yenilikçi ürün yelpazesiyle yaşamları zenginleştiriyor. Kullanıcı odaklı bir yaklaşımla geliştirdiği Ar-Ge projeleri, 170'ten fazla ülkede 15 milyondan fazla evde çeşitli temizlik ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Pekin merkezli ve stratejik yan kuruluşları olan Roborock Japonya, Hollanda, Polonya, Almanya ve Güney Kore'deki ana pazarlarda faaliyet göstererek dünya çapındaki pazar varlığını güçlendirmeye odaklanıyor.