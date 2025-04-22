Roche'den ABD'ye 50 milyar dolarlık yatırım kararı

İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche'dan gelecek 5 yılda ABD'ye yapılacak 50 milyar dolarlık yatırıma dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu yatırımın şirketin ilaç ve tanı bölümlerinde ABD'deki ayak izini güçlendireceği ve 12 binden fazla yeni istihdam yaratmasının beklendiği kaydedildi.

Böylelikle ABD'de 8 eyaletteki 24 tesiste 25 binden fazla çalışana ulaşılacağı vurgulanan açıklamada, planlanan yatırımların detaylarına yer verildi.

Açıklamada, yatırımın yenilikçi ilaç ve tanı portföyü için ülkedeki üretim ve dağıtım kapasitesinin geliştirilmesiyle yeni üretim tesisleri ve araştırma merkezi kurulması gibi konuları kapsadığı ifade edildi.

Tüm yeni ve genişletilmiş üretim kapasitesi devreye girdiğinde Roche'un ABD'de ithal ettiğinden daha fazla ilaç ihraç edeceği belirtilen açıklamada, şirketin tanı bölümünün halihazırda ABD'de dış ticaret fazlası verdiğine dikkati çekildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Roche Group Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Schinecker, şirketin dünya çapında 130'dan fazla ülkede güçlü bir mirasa sahip bir İsviçre şirketi olduğuna işaret ederek, "Bugün açıklanan yatırımlar, ABD'de araştırma, geliştirme ve üretime yönelik uzun süredir devam eden taahhüdümüzün altını çiziyor." ifadesini kullandı.

Schinecker, gelecek 5 yıl içinde yapılacak 50 milyar dolar tutarındaki yatırımın, şirketin ABD'deki ve dünyanın dört bir yanındaki hastalara fayda sağlayacak bir sonraki inovasyon ve büyüme döneminin temelini oluşturduğunu kaydetti.

Trump, ilaçlara yönelik tarife açıklayacağını söylemişti

Alüminyum, çelik ve otomobil gibi ürünlere yönelik sektörel tarifeleri duyuran ABD Başkanı Donald Trump, ilaç sektörüne yönelik de "büyük" tarifelerin uygulanacağını bildirmişti.

Bu sayede diğer ülkelerdeki ilaç firmalarının tesislerini ABD'ye taşıyacağını savunan Trump, "Bunu duydukları zaman Çin'i terk edecekler. Diğer yerleri terk edecekler çünkü satış yapmak zorundalar. Ürünlerinin çoğu burada satılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, şirketlerin üretimlerini ABD'de yapması durumunda tarife ile karşılaşmayacaklarını belirtmişti.

Bu ay, ilaç şirketi Novartis de gelecek 5 yılda 23 milyar dolarlık yatırımla ABD'deki üretim ve AR-GE faaliyetlerini genişletmeyi planladığını duyurmuştu.