Bitcoin, mart başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

Bitcoin Mart başından beri en yüksek seviyeye çıktı. Kripto para birimi bugün yüzde 3'ün üzerinde artışla 90 bin 360 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Bitcoin böylece ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklerine ek gümrük tarifelerini açıklamasıyla riskli varlıklarda başlayan satış dalgasından sonra 7 Nisan'da gördüğü dip seviyeden yaklaşık yüzde 20 yükseldi.

Bitcoin bu yükselişle, tarife belirsizliğinin hakim olduğu piyasalarda öne çıkan varlık olan altına daha yakın şekilde işlem görmeye başladı.

Trump'ın iktidardaki ilk üç ayının birçok kişinin beklediği ralliyi tetiklemede başarısız olmasının ardından Bitcoin'in ABD varlıklarından ayrışarak yükselişe geçmesi, kripto boğaları için bir miktar rahatlama sağlıyor. Ancak bu ayki yükselişten sonra bile Bitcoin, Trump'ın Beyaz Saray'a döndüğü zamanki seviyesinin çok altında işlem görüyor.

Trump'ın, faiz oranlarını düşürmekte çok yavaş davrandığı gerekçesiyle suçladığı Fed Başkanı Jerome Powell'a geçen hafta yaptığı saldırılar, yatırımcıları daha da tedirgin etti.

Dolar endeksi dün 2023'ten beri en düşük seviyeyi görmesinin ardından sınırlı biçimde toparlandı. Altının ons fiyatı ise ilk kez 3,500 doları aştı.

Analistler ne diyor?

Analistlerin kripto varlıkların portföy çeşitlendirmedeki rolünü yeniden değerlendirmesine neden oldu.

Sidney merkezli kripto para hedge fonu DACM'nin kurucu ortağı Richard Galvin, "Bitcoin, bir teknoloji hissesinden çok altın gibi işlem görmeye devam ederse, ayrışma ivme kazanacaktır" yorumunu yaptı.

MEXC’in COO’su Tracy Jin, Bitcoin’in dayanıklılığını vurgulayarak, altınla birlikte yükselmesinin yatırımcı algısında bir değişime işaret ettiğini belirtti.

Jin, “Bitcoin’in kazanç elde etme yeteneği, yatırımcı algısını yeniden şekillendiriyor.” diyerek, kripto paranın riskli varlıklardan ayrışma potansiyeline dikkat çekti.

Jin, Bitcoin’in 86.000-87.000 dolar üzerinde destek bulması halinde, kalıcı güçlü seyrin ikinci çeyrekte kurumsal girişleri tetikleyebileceğini ve potansiyel olarak Bitcoin’i 150 bin dolar ile 200 bin dolar aralığındaki tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşıyabileceğini öne sürdü.

Jin ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell’ın olası istifasına ilişkin doğrulanmamış söylentilerin, dolar zayıflığının yanı sıra Bitcoin ve altının güçlenmesinin potansiyel bir itici gücü olabileceğine dikkat çekti.

Jin, yatırımcıları yaklaşan ekonomik verileri ve FOMC üyeleri ile ECB Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmalarını takip etmeye çağırdı. Bu gelişmeler, daha geniş piyasa duyarlılığını etkileyebilir.

Fairlead Strategies’in kurucusu Katie Stockton ise Bitcoin’in toparlanma rallisine rağmen kısa vadeli nötr duruşunu koruyarak daha temkinli bir görünüm sundu.

Stockton, “Bitcoin toparlanma rallisini sürdürüyor ve 50 günlük hareketli ortalamasını aştı.” dedi ancak 88.200 ile 88.800 dolar arasındaki dirence işaret etti.

FxPro’nun baş piyasa analisti Alex Kuptsikevich ise Bitcoin’in teknik gücünü vurgulayarak 200 günlük hareketli ortalamasını test ettiğine dikkat çekti.

Kuptsikevich, “Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, hızlanmaya yol açabilir.” dedi ve kripto piyasasının 2,76 trilyon dolarlık piyasa değerinin toparlanmakta olan duyarlılığı yansıttığını, duyarlılık endeksinin mart sonundan bu yana görülmeyen bir yüksek olan 47’ye yükseldiğini ekledi.

Ethereum, Solan, XRP, Dogecoin de yükseldi

Bitcoin’in yanı sıra büyük altcoin’ler de yükselişe geçti. Son 24 saatte Ethereum ve Solan yüzde 5 XRP yüzde 2, Dogecoin ise yüzde 6 değer kazandı.

Ayrıca tasfiye verileri, 184,55 milyon dolarlık kısa pozisyon (düşüş beklentisi) ve 137,65 milyon dolarlık uzun pozisyon (artış beklentisi) olmak üzere toplam 322,2 milyon dolarlık pozisyonun silindiğini göstererek artan piyasa volatilitesini yansıttı.