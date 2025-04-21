Microstrategy 6 bin 566 Bitcoin daha satın aldı

Strategy olarak ismini değiştiren MicroStrategy, 14-20 Nisan tarihleri arasında yaptığı Bitcoin alımını duyurdu. Böylece şirketin toplam Bitcoin varlığı 538.200 BTC'ye ulaştı.

MicroStrategy yaptığı bir basın açıklamasında şunları söyledi, "BTC başına ortalama 84.785 dolar fiyatla 555,80 milyon dolar karşılığında 6.556 Bitcoin satın aldığını duyurdu. Şu anda Strategy olarak bilinen şirket ayrıca bugüne kadar (YTD) yüzde 12,1'lik bir BTC getirisi elde etti.

Michael Saylor'ın şirketi, Bitcoin başına ortalama 67.766 dolar fiyatla 36,47 milyar dolar karşılığında satın aldığı 538.200 BTC'ye sahip oldu.

Firma, MARA Holdings de dahil olmak üzere diğerlerinin çok önünde, en büyük Bitcoin varlıklarına sahip halka açık şirket olmaya devam ediyor. Bunun MicroStrategy'nin üst üste ikinci haftalık satın alımı olduğu da biliniyor.

CoinGape'in bildirdiği üzere, şirket iki hafta önce 285 milyon dolar karşılığında 3.459 BTC satın almıştı. Bu arada Strategy, hisse senedi satışları yoluyla öngörülebilir gelecekte BTC satın almaya devam etmeyi planladığını belirtti. Bu yıl, şirket Bitcoin satın alma planlarını finanse etmek için 20 milyar doların üzerinde para toplamayı planladığını açıkladı.

Şirket, amiral gemisi kriptonun son birkaç aydaki yatay hareketine rağmen daha fazla BTC satın almaya devam ediyor. Metaplant gibi diğer kurumsal yatırımcılar da mevcut piyasa trendine rağmen Bitcoin stratejilerine bağlılıklarını gösterdiler. Metaplanent kısa süre önce 28,2 milyon dolar karşılığında 330 BTC satın alarak toplam BTC varlıklarını yaklaşık 500 milyon dolar değerinde 4.855 BTC'ye çıkardı. Japon perakendeci ANAP da 70 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldı.