SEC Başkanı'ndan kripto sektörüne mesaj: Net kurallar şart

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yeni başkanı Paul Atkins, kripto para sektörü için daha net ve kesin düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi. Cuma günü yaptığı açıklamada Atkins, ajansın geçmiş yıllarda "düzenleyici belirsizliği" teşvik ettiğini ve bu durumun sektördeki inovasyonu olumsuz etkilediğini belirtti.

Bu hafta başında yemin ederek görevine başlayan Atkins, başkan olarak yaptığı ilk açıklamalarda, "Bu teknolojiyle uğraşan piyasa katılımcıları, yolun açık olduğu düzenleyici kuralları hak ediyor" ifadesini kullandı. Atkins, belirsizlik ortamının sadece yatırımcıları değil, sektördeki girişimcileri de zor durumda bıraktığını vurguladı.

Atkins'in açıklamaları, Washington'da kripto para piyasalarına yönelik düzenleyici çerçevenin nasıl şekilleneceğine dair tartışmaların yeniden hız kazandığı bir dönemde geldi. Yeni başkanın, hem yatırımcı korumasını güçlendirmek hem de sektördeki inovasyonu desteklemek amacıyla daha şeffaf ve uygulanabilir kurallar getirme niyetinde olduğu değerlendiriliyor.

Kripto para sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve yatırımcılar ise uzun süredir düzenleyici netlik çağrısında bulunuyordu. Atkins’in bu sözleri, sektörde daha öngörülebilir ve istikrarlı bir ortam oluşabileceğine dair umutları artırmış görünüyor.