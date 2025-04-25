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İsviçre Merkez Bankası Bitcoin’i reddetti

İsviçre Merkez Bankası Başkanı, rezervleri arasına Bitcoin'i alması çağrılarını reddetti.

Haber Merkezi
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İsviçre Merkez Bankası Bitcoin’i reddetti
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İsviçre Merkez Bankası Başkanı Martin Schlegelkripto para birimlerinin kurumun döviz rezervi standartlarını karşılamadığını belirterek kripto savunucularının artan küresel ekonomik risklere karşı bir koruma olarak Bitcoin tutması yönündeki çağrılarını reddetti.

Schlegel, “Kripto para şu anda döviz rezervlerimizin gerekliliklerini yerine getiremiyor” dedi.

Merkez bankasının her zaman döviz alıp satabilmesi gerektiğinden, piyasa likiditesinin bir endişe kaynağı olduğunu söyleyen Schlegel, kripto para birimlerinin de tipik olarak “çok, çok yüksek” değer dalgalanmaları sergilediğini ve bunun da SNB'nin döviz rezervlerinin değerini koruma yetenekleri konusunda şüpheler uyandırdığını söyledi.

Schlegel'in yorumları, referandum için bastıran Bitcoin Initiative'in kurucularından Luzius Meisser'in toplantıda Bitcoin'in “özel bir varlık” ve geleneksel devlet borçlarına değerli bir alternatif olduğunu söylemesinin ardından geldi.

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