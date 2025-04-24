İsviçre Merkez Bankası'na Bitcoin çağrıları hızlandı

Kripto para kampanyacıları, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerinin tetiklediği küresel ekonomik çalkantının merkez bankasının rezervlerini çeşitlendirmesini daha önemli hale getirdiğini söyleyerek İsviçre Ulusal Bankası'nın Bitcoin satın alması için çağrıları hızlandırdı.

Kampanyacılar, aralık ayında İsviçre anayasasının SNB'nin rezervlerinde altının yanı sıra Bitcoin de bulundurmasını gerektirecek şekilde değiştirilmesi için bir referandum kampanyası başlattı.

Kripto para komisyoncusu Bitcoin Suisse'in yönetim kurulu üyesi olan kampanyacı Luzius Meisser, “Dünya, dolar ve Euro'nun zayıfladığı çok kutuplu bir düzene doğru kayarken Bitcoin tutmak daha mantıklı” dedi.

Cuma günü Bern'deki SNB yıllık genel kurul toplantısında konuşacak olan Meisser, Bitcoin satın almanın SNB'yi, dörtte üçü dolar ve Euro olan döviz varlıklarının değeri üzerindeki siyasi etkiden kurtaracağını söyledi. “Politikacılar eninde sonunda planlarını finanse etmek için para basmanın cazibesine kapılırlar, ancak Bitcoin açık harcamalarla şişirilemeyecek bir para birimidir” dedi.

İsviçre, “Kripto Vadisi” olarak adlandırılan Zug kasabasında kurulan Ethereum gibi projelerle blok zinciri ve kripto para birimi inovasyonu için bir merkez olarak ortaya çıktı.

Lucerne Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, şu anda İsviçre nüfusunun %11'i kripto varlıklarına yatırım yapmış durumda.