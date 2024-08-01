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Rolls-Royce hisseleri tarihi zirvesini gördü

Rolls-Royce hisseleri, temettü ödemesinin yeniden başlaması ve bilançosunun güçlü gelmesiyle yüzde 11'in üzerinde artışla tarihi zirvesini test etti.

Haber Merkezi
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Rolls-Royce hisseleri tarihi zirvesini gördü
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Rolls-Royce hisseleri, yüzde 11'in üzerinde yükselerek tüm zamanların en yüksek fiyatını gördü. 501,80 sterlin fiyata ulaşan hisseler sonrasında gerilerken, son 1 günde yaklaşık yüzde 8, bir yılda da yüzde 162 oranında yükseldi.

İngiliz havacılık ve savunma şirketi, dün kapanış sonrası açıkladığı bilançosunda, yılın ilk yarısında 1,1 milyar sterlin (1,4 milyar dolar) kâr açıklarken, 2024 yılının tamamında 2,1 milyar sterlin ila 2,3 milyar sterlin arasında kar beklentisi de açıkladı.

Havacılık devleri Boeing ve Airbus'ın tedarikçisi olan Rolls-Royce, 2024 yılının tamamı için, en az vergi sonrası kârın yüzde 30'u olmak üzere temettü ödemelerine devam edeceğini açıkladı.

2020 yılında pandemi döneminde uçuşlar durdurulduğunda temettü ödemeleri de askıya alınmıştı.

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