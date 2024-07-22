Rönesans Holding, Rabobank'ı satın aldı: Hisse devir sözleşmesi imzalandı

Rönesans Holding’in Rabobank’ın satın alınmasına ilişkin hisse devir sözleşmesi imzaladı.

Rönesans Holding ile Rabobank International Holding B.V. arasındaki anlaşmaya göre, 2014 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren ve büyük ölçekli kurumsal müşterilere hizmet veren Rabobank A.Ş.’nin tüm hisseleri, düzenleyici kurum onaylarının tamamlanmasının ardından Rönesans Holding’e devredilecek.

İnşaat, enerji, sağlık, gayrimenkul ve endüstriyel yatırımlar olmak üzere beş ana faaliyet kolu bulunan Rönesans Holding, bu satın alma ile faaliyet alanlarına finans sektörünü de eklemiş olacak. Yabancı ortaklıklar ve uluslararası finansman yaratma kabiliyetiyle öne çıkan Rönesans Holding, Nisan 2024’te ilk halka arzını gerçekleştirerek grup şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ı halka açmıştı. GKC Partners’ın Rönesans Holding'in hukuki danışmanı olarak görev yaptığı işlemin kapanışı için düzenleyici kurumların onayı bekleniyor.