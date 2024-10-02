Rönesans’ın 7 ildeki 12 AVM’si olası depreme hazır!

Handan Sema CEYLAN

Rönesans Gayrimenkul’ün İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Samsun’daki 12 AVM’si deprem felaketinin yaratacağı acil durumlar için hazırlıklı hale getirildi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde kentteki AVM’sini hem aş evine hem de yardımların dağıtıldığı bir merkez haline getiren Rönesans Gayrimenkul, artık felaketlere daha tedbirli hale getirildi. Acil durum ihtiyaçları için AVM’lerde malzeme tedarik edildi.

9 milyon metrekarede deprem güvenli alanlarda hizmet veriyoruz

Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ (RGY) Genel Müdürü Yağmur Yaşar, sadece kentin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlamadıklarını, acil durumlarda da hayati önem taşıyan bir rol üslendiklerini söyledi. AVM’lerini yılda 110 milyon kişinin ziyaret ettiğini anlatan Yaşar, tüm bu insanlara sorumlulukları olduğunu kaydetti. Yaşar, “Yurtdışında yaptığımız inşaatlarla Türk mühendisliğinin dünyada temsilcilerinden biri olduk. Şimdi yurtiçinde de Toplam 9 milyon metrekarede deprem güvenli binalarda hizmet vermekten gurur duyuyoruz” diyen Yaşar, şunları kaydetti:

“6 Şubat depremlerinin gerçekleştiği 11 ilin 10’unda holdingimizin yaptığı yatırımlarımız, inşaatlarımız vardı. O bölgede 200’den fazla binamız var. Bunların hepsi de gayet iyi durumda. Hiçbirinde yapısal bir hasarla karşılaşmadık. Maraş’taki AVM’mizin önünden fay hattı geçiyordu. Hasar görmedi ve deprem koordinasyon merkezi olarak kullanıldı.”

Deprem sürecinde 1 milyon kişiye yemek çıkardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadıklarını anlatan Yaşar, “Çevredeki binaların tamamı yıkılmıştı. Oradaki çalışanlarımızın muazzam bir çabasıyla AVM’nin açık otoparkında çadırlar, konteynerler kurdu. Hemen ardından seyyar mutfak hayata geçti. Kahramanmaraş Piazza’da her gün 5-10 bin kişiye yemek verdik ve toplamda Malatya, Maraş, Antep’deki şantiye ve koordinasyon merkezlerimizde 1 milyon kişiye yemek vermiş olduk. Yardımları da AFAD’la koordineli AVM’lerden organize ettik. Hatta başka şehirlerdeki AVM’lerimiz yardımları topladı, tasnif etti. Maraş Belediye Başkanımızın gönderdiği ‘Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren sizlere teşekkür ediyoruz’ mesajı bizim için çok değerliydi. Sonuçta AVM’ler dayanışma konusunda da birer sosyal merkez haline geldi. Yalnızca AVM'lerimiz değil bölgede bulunan tüm şantiyelerimizi ve Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesini depremden etkilenen vatandaşlarımızın kullanımına açtık, ilk gün gece itibari ile 4 binden fazla kişiye konaklama sağlayabildik” şeklinde konuştu.

Tüm bu yaşananlardan sonra depremde oynadıkları kilit rolün sorumluluğuyla yeni kararlar aldıklarını kaydeden Yaşar, şunları söyledi:

“7 ilimizde Optimum, Hilltown ve Piazza markalı AVM’lerimizin yanı sıra Maltepe Park ve Kozzy AVM’mizle halkımıza hizmet veriyoruz. Bazı illerde bulunduğumuz ilin tek AVM’siyiz. Bugün AVM’lerimizde acil durum için konteynerlerimiz hazır durumda... İçerisinde uydu telefonundan, aydınlatma kulesine, habersiz kırılarak girilecek mağazalarda hangi raflardan ne ürünleri alacağımıza kadar bilgilerin bulunduğu konteynerlerden bahsediyoruz. Bizim işimiz insanları yönetmek. Çünkü AVM’lerimizi bir yılda 110 milyon insan ziyaret ediyor.”

EBRD’DEN 30 MİLYON EURO’LUK FİNANSMAN SAĞLADI

Yağmur Yaşar, bir süre önce Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD), 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeleri destekleme programı kapsamında 30 milyon Euro’luk uzun vadeli finansman sağladıklarını belirtti. Yaşar, “AB garantisiyle desteklenecek finansman ile bölge halkının geçim kaynaklarının korunması amaçlanıyor. Kredi ile Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki Piazza Alışveriş Merkezlerine destek sağlanması hedefleniyor. Kadınlara yönelik beceri geliştirme programı ve zanaat üretimi eğitimlerine ve AVM kiracılarına satış eğitimleri gibi konularda da fayda sağlaması bekleniyor” dedi.

Odak kiracı ilişkileri ve sürdürülebilirlik

Yağmur Yaşar, AVM’lerde sadece kendilerinin değil kiracılarının da başarıları için çalıştıklarını söyleyerek, “Bu başarımızda kiracı seçimlerinde hedef kitle ve konsepti dikkate almamız önemli rol oynuyor. Tüm kiracıları dikkatlice değerlendiriyor ve mevcut marka portföyüne katkı sağlayacaklarına inandıklarımızla yolumuza devam ediyoruz. Uluslararası zincir markalara ağırlık veriyoruz. Bu da ticari gayrimenkulün sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyor. Kiracılarımızın performansını sürekli takip ediyoruz. Ciro gelirinin düşük olduğu durumlarda harekete geçmelerini sağlıyoruz. Gelir düşüşü yaşayan kiracılarda proaktif bir iletişim kurarak, sorunun kaynağını belirlemek ve çözüm yolları üzerinde çalışmak amacıyla iş birlikleri yapıyoruz. Rönesans Holding’in 64 farklı milletten 32 bini aşkın çalışanı var. Toplum ve dünya için katkıda bulunmak önemli bir görevimiz. Odağımızda kiracı ilişkileri ve sürdürülebilirlik var.”

İlk 6 ayı 5,3 milyar lira kârla kapattık

RGY’nin, Rönesans Holding’in ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi olduğunu vurgulayan Yağmur Yaşar, şunları söyledi: “Ortaklık yapısında Rönesans Grubu’nun yanında Singapur’dan GIC’nin yüzde 17,84 hissesi bulunuyor. 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 107,7 milyar TL değerinde 16 varlıktan oluşan bir gayrimenkul portföyüne sahibiz. Yılın ilk 6 ayını enflasyona göre düzeltilmiş haliyle 5,3 milyar TL net karla kapattık. Yılın ilk altı ayında faaliyet gelirlerimiz ve varlık değerlemelerimiz artarken, borçluluk oranımız ise azaldı. Halka arz gelirleri ile desteklenen ve yüzde 18’in altına düşen kaldıraç oranımız ve Fitch tarafından artırılan kredi derecelendirme notumuz ile sektördeki gücümüz de önemli ölçüde arttı. Yüksek seyreden perakende cirolarımız nedeniyle yüksek artış potansiyeli sunan düşük kiracı maliyet rasyomuz da (OCR) oldukça dikkat çekici.”