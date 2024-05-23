Sabancı, genç yetenekler için 'Seferberlik' başlatıyor

HANDAN SEMA CEYLAN

Hızla artan beyin göçünü tersine çevirmek ve tüm dünyaya yayılmış eğitimli gençlerin enerjisini Türkiye’ye kazandırmak için harekete geçen Sabancı Topluluğu, “Gençlik Seferberliği” başlattı.

Üç yıllık yol haritasını çizen topluluk, “Geleceğimizi Kimseye Vermiyoruz” sloganıyla 18-34 yaş arasındaki gençlerin beyin gücünün Türkiye’de kalmasını, girişimcilere inovasyona ve teknolojiye erişim konusunda fırsat eşitliği sağlanmasını hedefliyor. Yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında en az 2 merkezde ve 2 üniversitede çalışma başlatan topluluk, proje sonunda 30 bin gence ulaşmayı amaçlıyor.

Henüz duyurusu yapılmadan 18 bin gencin başvurduğu programa www.sabancigenclikseferberligi.com adresinden ulaşılabilecek. Eğitim programlarına katılım ücretsiz olacak.

Cumhuriyetin 100’üncü yılı için başlattıkları “Cumhuriyet Seferberliği”nin yangınlar, deprem gibi yaşanan felaketlerde Türkiye’nin acılarına merhem olduğunu ve 3 yıllık çalışmanın ardından yepyeni bir seferberliğe imza attıklarını söyleyen Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Bayramlar sadece eğlenerek kutlanmıyor. Biz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızın haftasında önemli bir adım atıyoruz ve ‘Gençlik Seferberliği’ni başlatıyoruz” dedi

"Bu sosyal sorumluluk projesi değil, yeni bir model"

İstanbul’da basın ile bir araya gelen Alper, Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın “başarı üçgeni” olarak tabir ettiği “Özel sektör, Kamu ve akademi”nin ortak hareketi ile ilerleyecekleri seferberlikte, üç yılda 30 bin gence ulaşacaklarını belirtti.

Kendi çalışma hayatından örneklerle en iyi kompozitin örümcek ağı olduğunu anlatan Alper, şunları söyledi: “Tıpkı örümcek ağı gibi büyük bir ağ kuracağız. Neredeyse Cumhuriyetimizle yaşıt bir grubuz. Grup şirketlerimizle 15 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Münih’te, Endonezya’da ve Türkiye’de teknoloji merkezlerimiz var. Los Angeles’ta bir diğerini kuruyoruz. Üniversitemiz, şirketlerimiz var. Diğer üniversiteleri, özel sektör firmalarını da bu ağa bekliyoruz. TÜBİTAK’la pek çok çalışma yaptık, yine birlikte çalışmak istiyoruz. Bu bir sosyal sorumluluk projesi değil. Yeni nesil liderler yetiştirecek bir ‘sosyal girişim modeli’. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında inanılmaz bir iletişim ağı kuruyoruz. Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı... Tıpkı bir örümcek ağı gibi sağlam bağlar kuracağız. Gençlerin bu ağına ne kadar fazla girişimi düşürebilirsek, Türkiye için o kadar çok üretebileceğiz. Bunu yaparken de arkamızda çok sağlam bir güç var. 60 bin çalışanımız, 60 bin Sabancı Gönüllüsü..."

Teknoloji Influencer'ları çıkacak

İnsanların mezun oldukları okulları, eğitim aldıkları yerleri iş hayatının yoğunluğundan unuttuklarını da kaydeden Alper, “Bu gücümüzü de yeniden kazanacağız. Onları da oyuna dahil edeceğiz. Biz bu yolda varız diyoruz. Yaptıkları taklitlerle sosyal medyada var olan influencerlar yerine, teknoloji alanında influencer gençler yaratmak istiyoruz” dedi.

Alper, bir soru üzerine sadece fen bilimleriyle ilgili alanları desteklemeyeceklerini de belirterek, “Topluluğumuzun odak alanları dijital teknolojiler, enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve mobilite çözümleri. Bu alanları biliyoruz. Onun için burada hareket edeceğiz. Örneğin iklim kriziyle ilgili balıkçılar için de bir proje yapmak isteyenler bu ağda olacak” dedi.

Gençlerin kendi işini kuracağı 'altın bilezik'...

Beyin göçünü, beyin gücüne çevirmek istediklerini kaydeden Cenk Alper, “Dünyada yetenek savaşları yaşanıyor. Tüm ülkeler yeteneklerin peşinde. Onun için seferberliğimizde ‘Geleceğimizi Kimseye Vermiyoruz’ diyoruz. Beyinlerimizi ABD’ye, Kanada’ya, İngiltere’ye kaptırmayacağız. Elbette oralarda eğitim gören genç yeteneklerimiz var, Türk diasporasına güçlü destekler veriyorlar. Ama bu yeteneğin memleketimiz için üretmesini sağlayacağız. Artık gençler kendi girişimleri için çalışmak istiyor. Bunu sağlayacağız” diye konuştu.

Alper, “Eskiden ‘altın bilezik’ kavramını daha çok meslekler için kullanırdık. Bugün yeni altın bilezik; fikir, fırsat, hayal ve özgürlük dörtgeninde şekilleniyor. Dolayısıyla, ağımızdaki merkezlerimiz, programlarımız gençlerimizin yeni altın bileziği olacak” diye konuştu.

Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı nasıl çalışacak?

- Yeni nesil genç liderler, girişimciler ve araştırmacılar için merkezlerin 5 ana odağı olacak. Bunlar: “Teknik Yetkinlik Programları, İnsan Kaynağı Geliştirme Faaliyetleri, Liderlik ve Staj Programları, Akademik İş Birliği Programları ve İnovasyon Programları.” Bu kapsamda pek çok farklı eğitim düzenlenecek.

- 18-34 yaş aralığındaki tüm gençlere açık sertifikalı eğitim programları düzenlenecek, tüm katılımcılara yeni beceri ve yetkinlikler kazandırılacak.

- Merkezlerde geliştirilen iş modellerinin Sabancı, Türkiye ve dünya girişimcilik ekosistemlerine entegre olması sağlanacak.

- Yerel ve ulusal düzeydeki kamu kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde, bu merkezlerden çıkan girişimlerin büyümesi için gerekli altyapı hizmeti verilecek; başarılı girişimlere finansmana erişim olanağı sağlanacak.

- Çevresel veya sosyal sorunlara çözüm geliştirilerek, daha adil ve daha kapsayıcı bir toplum inşa etme ve yarını daha yaşanabilir kılma hedefine katkıda bulunulacak.

- Üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, mezunlar, genç profesyoneller ve iş fikrini hayata geçirmek isteyenler başvuru yapabilecek.

- Tüm şehirlerden başvuru kabul edilecek; başvurular proje ekipleri tarafından değerlendirilecek.