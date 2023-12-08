Sabancı’dan ABD merkezli Fernhay Solutions’a yatırım

Sabancı Holding, kurumsal girişim sermayesi fonu Sabancı Ventures aracılığıyla ABD merkezli Fernhay Solutions şirketine yatırım yaptı. Sabancı Topluluğu şirketlerinden Temsa’nın da üretim partneri olduğu Fernhay Solutions, mikromobilite ve “son kilometre teslimat” (last mile delivery) çözümleri geliştiricisi olarak faaliyet gösteriyor.

Şirketin yenilikçi elektrikli kargo araçları, şehir merkezlerinin trafik sıkışıklığı, emisyon sorunları ve güvenlik zorluklarına çözüm sunuyor. Fernhay'ın UPS ile birlikte geliştirdiği e-Cargo bisikleti ve eWalker'ı, bugün itibarıyla 3 kıtada, 9 ülkede ve 20 şehirde yollarda bulunuyor.

“Geleceğin Sabancı’sını yaratıyoruz”

Konuyla ilgili olarak bir yandan mevcut faaliyet alanlarında ana işlerin korunması ve büyütülmesine odaklanırken bir yandan da teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı yeni yatırımlarla geleceğin Sabancı’sını yarattıklarını belirten Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, “Kurumsal girişim sermayesi fonumuz Sabancı Ventures aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz yenilikçi yatırımlar da bu yaklaşımımızın çok net bir göstergesi.” dedi.

Sanayi iş kolunun dönüşümünde, ileri malzeme ve mobilitenin öncelikli odak alanları olarak ortaya çıktığını sözlerine ekleyen Eyigün, “Brisa şirketimiz, bu doğrultuda geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Arvento satın alımıyla, lastik odaklı bir mobilite şirketine dönüşüm için çok önemli bir adım attı. Diğer bir sanayi grubu şirketimiz Temsa ise bir yandan sıfır emisyonlu araçlar konusundaki yetkinliğini günden güne artırırken bir yandan da akıllı mobilite alanında attığı adımlarla otomotiv odaklı bir teknoloji şirketine dönüşümünü güçlendirmeyi sürdürüyor. Sabancı Ventures aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz Fernhay Solutions yatırımımız da bu mobilite yolculuğunun önemli bir unsuru olacak. Kurulduğu günden bu yana, faaliyet gösterdiği alanlarda öncü ve örnek olmak Sabancı’nın genlerine işlemiştir. Bugünün dünyasında da öncü rolümüzü, dünyada yıkıcı inovasyonların parçası olarak, geleceğin teknolojilerinin geliştiricileri arasında yer alarak ortaya koyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye pazarına girmesinin de önünü açacaktır”

Söz konusu yatırımla ilgili heyecanını paylaşan Fernhay Solutions Başkanı Bill Wachtel ise şunları söyledi: “Bu gerçekten çok güzel bir gelişme. Sabancı’nın bu taahhüdünden dolayı son derece mutluyuz. Stratejik iş birliğimizi devam ettirmek bizleri birbirimize daha da yakınlaştıracak ve önümüzdeki dönemde Fernhay Solutions’ın Türkiye pazarına girmesinin de önünü açacaktır. Ticari amaç için özel olarak tasarlanmış araçlarımız güçlü ve kaliteli mühendislik yaklaşımımızın birer ürünü.”